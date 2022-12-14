В Украине распроданы все браслеты из последней стали "Азовстали" от Метинвеста и UNITED24

Проект "Азовсталь. Символ несгибаемости", в рамках которого фандрейзинговая платформа президента UNITED24 и группа "Метинвест" создали две серии браслетов с использованием последней довоенной партии стали комбината "Азовсталь", подходит к концу. Все браслеты распроданы.

Общий тираж стальных символов несокрушимости составляет 100 000 штук , которые приобрели из 44 стран по всему миру.

Как и планировалось, вся прибыль от продажи браслетов из последней партии пойдет на создание первого в истории Флота морских дронов для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что участие "Метинвеста" в проекте было частью миллиардной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. Первый тираж браслетов из 30 000 штук, вышедший в октябре, продали в течение трех дней: 40 338 907 гривен были направлены на усиление Армии дронов.

Второй тираж браслетов изготовили в ноябре из стальных букв "Верю в ВСУ", которые в течение месяца стояли у подножия крупнейшего флага Украины в Киеве. Из-за безумного ажиотажа среди людей, захотевших разделить веру в Вооруженные силы Украины, 70 000 браслетов были распроданы менее чем за месяц. Благодаря этому собрали более 94 000 000 гривен, которые перескажут на первый в мире Флот морских дронов. Этой суммы достаточно, чтобы приобрести 9 беспилотных лодок.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия бизнесмена Рината Ахметова уже передали ВСУ более 150 тыс. бронежилетов.

Кроме того, украинские бойцы получили от инициативы 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто, полмиллиона литров горючего и многое другое.

Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 3,5 млрд грн.