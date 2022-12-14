В Україні розпродано усі браслети з останньої сталі "Азовсталі" від "Метінвесту" та UNITED24

Проект "Азовсталь. Символ незламності", в межах якого фандрейзингова платформа президента UNITED24 та група "Метінвест" створили дві серії браслетів із використанням останньої довоєнної партії сталі комбінату "Азовсталь", добігає кінця. Усі браслети розпродано.

Загальний наклад сталевих символів незламності становить 100 000 штук, які придбали із 44 країн у всьому світі.

Як і планувалося, увесь прибуток від продажу браслетів з останньої партії піде на створення першого в історії Флоту морських дронів для Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначається, що участь "Метінвесту" в проекту була частиною міліарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Перший наклад браслетів з 30 000 штук, що вийшов у жовтні, продали протягом трьох днів: 40 338 907 гривень були спрямовані на посилення Армії дронів.

Другий наклад браслетів виготовили в листопаді зі сталевих літер "Вірю в ЗСУ", що протягом місяця стояли біля підніжжя найбільшого прапора України в Києві. Через шалений ажіотаж серед людей, які захотіли розділити віру в Збройні сили України, 70 000 браслетів були розпродані менш ніж за місяць. Завдяки цьому зібрали понад 94 000 000 гривень, які перекажуть на перший у світі Флот морських дронів. Цієї суми вистачить, щоб придбати 9 безпілотних човнів.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства бізнесмена Ріната Ахметова вже передали ЗСУ понад 150 тис. бронежилетів.

Крім того, українські бійці отримали від ініціативи 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 3,5 млрд грн.