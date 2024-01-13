RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине резко упала стоимость популярного овоща: какие цены в супермаркетах и на рынке

В Украине снизилась стоимость помидоров (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине снижаются цены на помидоры. Известно, что за последнюю неделю стоимость этого овоща снизилась на 17%, а именно, до 65-75 грн за кг.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие сейчас цены на помидоры в супермаркетах и на рынке.

При написании материала использовались следующие источники: сайт EastFruit, крупнейший оптовый рынок Западной Украины "Шувар" и Минфин.

Почему упали цены

После новогодних праздников в Украине быстро дешевеют импортные томаты. Аналитики отмечают, что сейчас эта продукция обходится украинским потребителям все же дороже, чем в первой половине января 2023 года.

За последнюю неделю цены на тепличный томат в Украине снизились в среднем на 17%. Сегодня продавцы предлагают к продаже эту продукцию по 65-75 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.

В частности, еще неделю назад цены на оптовые партии импортного томата на украинском рынке реализовывались по 90 грн/кг.

Также специалисты добавили, что цены на турецкий томат в Украине в среднем на 16% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Вдобавок, нынешние ценники на помидоры остаются самыми высокими, как минимум, за 5 последних сезонов на внутреннем рынке Украины.

Резкое удешевление связывают с довольно заметным понижением торговой активности в данном сегменте после праздников. При этом качество нереализованной продукции, накопившейся на складах оптовых компаний, стремительно ухудшается, что заставляет продавцов постепенно снижать цены.

Какие цены в супермаркетах

По состоянию на 13 января средняя стоимость помидоров в супермаркетах составляет 86,22 грн/кг. В популярных сетях цены сейчас таковы:

  • Auchan - 72 грн/кг
  • Metro - 93,50 грн/кг
  • Novus - 89,39 грн/кг
  • Varus - 89,90 грн/кг
  • Megamarket - 86,30 грн/кг

Цены на помидоры "сливки" таковы:

  • Auchan - 89 грн/кг
  • Novus - 169 грн/кг
  • Varus - 124,90 грн/кг
  • Megamarket - 149,90 грн/кг

Что с ценами на рынке

На оптовом рынке Западной Украины "Шувар" цены на разные виды помидоров составляют:

  • помидоры Турция - 86,50 грн/кг
  • помидоры черри на ветке - 332,50 грн/кг
  • помидоры "коктейль" - 126,40 грн/кг
  • помидор желтый - 199,50 грн/кг

Цены на помидоры на рынке (скриншот)

Ранее мы сообщали, что в Украине цена на картофель побила все рекорды.

Также мы писали о продуктах, наиболее подорожавших за последний год.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктипомідори