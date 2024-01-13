В Украине резко упала стоимость популярного овоща: какие цены в супермаркетах и на рынке

Почему упали цены

После новогодних праздников в Украине быстро дешевеют импортные томаты. Аналитики отмечают, что сейчас эта продукция обходится украинским потребителям все же дороже, чем в первой половине января 2023 года.

За последнюю неделю цены на тепличный томат в Украине снизились в среднем на 17%. Сегодня продавцы предлагают к продаже эту продукцию по 65-75 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.

В частности, еще неделю назад цены на оптовые партии импортного томата на украинском рынке реализовывались по 90 грн/кг.

Также специалисты добавили, что цены на турецкий томат в Украине в среднем на 16% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Вдобавок, нынешние ценники на помидоры остаются самыми высокими, как минимум, за 5 последних сезонов на внутреннем рынке Украины.

Резкое удешевление связывают с довольно заметным понижением торговой активности в данном сегменте после праздников. При этом качество нереализованной продукции, накопившейся на складах оптовых компаний, стремительно ухудшается, что заставляет продавцов постепенно снижать цены.

Какие цены в супермаркетах

По состоянию на 13 января средняя стоимость помидоров в супермаркетах составляет 86,22 грн/кг. В популярных сетях цены сейчас таковы:

Auchan - 72 грн/кг

Metro - 93,50 грн/кг

Novus - 89,39 грн/кг

Varus - 89,90 грн/кг

Megamarket - 86,30 грн/кг

Цены на помидоры "сливки" таковы:

Auchan - 89 грн/кг

Novus - 169 грн/кг

Varus - 124,90 грн/кг

Megamarket - 149,90 грн/кг

Что с ценами на рынке

На оптовом рынке Западной Украины "Шувар" цены на разные виды помидоров составляют:

помидоры Турция - 86,50 грн/кг

помидоры черри на ветке - 332,50 грн/кг

помидоры "коктейль" - 126,40 грн/кг

помидор желтый - 199,50 грн/кг

Цены на помидоры на рынке (скриншот)