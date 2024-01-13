В Украине резко упала стоимость популярного овоща: какие цены в супермаркетах и на рынке

В Украине снижаются цены на помидоры. Известно, что за последнюю неделю стоимость этого овоща снизилась на 17%, а именно, до 65-75 грн за кг.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие сейчас цены на помидоры в супермаркетах и на рынке.
При написании материала использовались следующие источники: сайт EastFruit, крупнейший оптовый рынок Западной Украины "Шувар" и Минфин.
После новогодних праздников в Украине быстро дешевеют импортные томаты. Аналитики отмечают, что сейчас эта продукция обходится украинским потребителям все же дороже, чем в первой половине января 2023 года.
За последнюю неделю цены на тепличный томат в Украине снизились в среднем на 17%. Сегодня продавцы предлагают к продаже эту продукцию по 65-75 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.
В частности, еще неделю назад цены на оптовые партии импортного томата на украинском рынке реализовывались по 90 грн/кг.
Также специалисты добавили, что цены на турецкий томат в Украине в среднем на 16% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Вдобавок, нынешние ценники на помидоры остаются самыми высокими, как минимум, за 5 последних сезонов на внутреннем рынке Украины.
Резкое удешевление связывают с довольно заметным понижением торговой активности в данном сегменте после праздников. При этом качество нереализованной продукции, накопившейся на складах оптовых компаний, стремительно ухудшается, что заставляет продавцов постепенно снижать цены.
По состоянию на 13 января средняя стоимость помидоров в супермаркетах составляет 86,22 грн/кг. В популярных сетях цены сейчас таковы:
Цены на помидоры "сливки" таковы:
На оптовом рынке Западной Украины "Шувар" цены на разные виды помидоров составляют:
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