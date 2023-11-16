В Украине резко подорожал популярный "сельский" продукт

В Украине растет цена на молочку

В начале ноябряцены на молочное сырье в стране поднялись на 68 копеек, до 13,44 грн/кг без НДС. Средняя закупочная стоимость молока экстра сорта составила 13,78 грн/кг без НДС, а это на 84 копеек больше, чем в начале октября.

Средняя закупочная цена на молоко первого сорта составила 12,75 грн/кг без НДС и увеличилась на 36 копеек по сравнению с результатами предварительного мониторинга, колеблясь от 12,50 до 13,00 грн/кг.

Почему растут цены

Аналитик молока Георгий Кухалейшвили сообщает, что повышение закупочных цен происходит на фоне дефицита молока-сырья на внутреннем рынке. Поэтому перерабатывающие предприятия вынуждены конкурировать за сырье и покупать его у фермеров по более высокой цене.

На цены также влияет удорожание логистических услуг в Украине, рост затрат на корма из-за увеличения себестоимости их производства, удорожание премиксов и других закупочных ингредиентов. В результате полномасштабного вторжения России в Украину обширные территории сейчас непригодны к использованию.

Однако во второй половине декабря не следует исключать определенное снижение цен на молоко экстра сорта из-за ожидаемого уменьшения потребности перерабатывающих предприятий в сырье, которые к тому моменту выполнят предновогодние контракты. В период новогодних праздников для молочного рынка характерен период затишья.

Сколько сейчас стоит молоко

В украинских супермаркетах средняя цена на 890 граммов молока составляет 34.99 гривен, если говорить о демократических брендах.