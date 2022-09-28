В Украине резко подорожал популярный овощ, который покупают все: какая сейчас цена

Отмечается, что дождливая погода, которая сохраняется почти на всей территории Украины, не позволяет производителям продолжить сбор овощей, в том числе моркови, что способствует дальнейшему росту цен.

Эксперты говорят, что эта ситуация нетипична, поскольку в сентябре, как правило, предложение украинской овощной продукции на рынке достигает своих максимальных значений, а цены остаются достаточно низкими.

В такой ситуации украинским фермерам уже вторую неделю подряд повышают цены на морковь. Сегодня морковь поступает в продажу по 17-22 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Также так высоки цены на морковь ключевые игроки рынка связывают с существенным сокращением производства. В итоге большинство фермеров уже заявили о решении закладывать качественную продукцию на хранение, из-за чего предложение этой продукции на рынке несколько сократилось.

В настоящее время морковь в Украине уже стоит в среднем в 3,2 раза дороже, чем во второй половине сентября 2021 года.

Согласно данным сайта Минфин, другие овощи также выросли в цене. Сейчас их стоимость такова: