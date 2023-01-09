В Украине рекордно подорожал популярный фрукт, который любят все

Почему подорожали бананы

Эксперты сообщают, что оптовые цены на фрукты в Украине на конец 2022 года были в среднем на 98% выше, чем на конец 2021 года.

Основная причина такого резкого роста цен — удорожание импортной продукции из-за девальвации гривны и повышения стоимости логистики в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кстати, банан резко подорожал в Украине также за последнюю неделю.

Если раньше Украина завозила бананы непосредственно через собственные черноморские порты, то сейчас порты заблокированы Россией.

Это заставляет украинских импортеров ввозить бананы автотранспортом из стран ЕС, что приводит к существенному росту расходов на импорт.

Сколько сейчас стоят бананы

В 2021 году, до полномасштабного вторжения россиян в Украину - бананы стоили приблизительно 28 гривен за килограмм. Сейчас же их цена достигает 70 гривен.

Например, в супермаркете "Новус" фрукты продают по 68.99 гривен. В маркетах сети "Фоззи групп" плоды продаются по 64.90 гривен.

Таким образом, за год бананы в Украине подорожали почти в три раза в гривне и в 2,1 раза в долларах США.