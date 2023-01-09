RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине рекордно подорожал популярный фрукт, который любят все

Фото: В Украине очень подорожали бананы (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине из всех фруктов за последний год подорожали бананы.

Причину подорожания и цены на эти плоды назвали аналитики издания East Fruit.

Почему подорожали бананы

Эксперты сообщают, что оптовые цены на фрукты в Украине на конец 2022 года были в среднем на 98% выше, чем на конец 2021 года.

Основная причина такого резкого роста цен — удорожание импортной продукции из-за девальвации гривны и повышения стоимости логистики в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кстати, банан резко подорожал в Украине также за последнюю неделю.

Если раньше Украина завозила бананы непосредственно через собственные черноморские порты, то сейчас порты заблокированы Россией.

Это заставляет украинских импортеров ввозить бананы автотранспортом из стран ЕС, что приводит к существенному росту расходов на импорт.

Сколько сейчас стоят бананы

В 2021 году, до полномасштабного вторжения россиян в Украину - бананы стоили приблизительно 28 гривен за килограмм. Сейчас же их цена достигает 70 гривен.

Например, в супермаркете "Новус" фрукты продают по 68.99 гривен. В маркетах сети "Фоззи групп" плоды продаются по 64.90 гривен.

Таким образом, за год бананы в Украине подорожали почти в три раза в гривне и в 2,1 раза в долларах США.

Вам будет интересно прочитать, какие товары в Украине больше всего подорожают в 2023 году.

Также мы писали, что недавно подорожал популярный овощ, который покупают все.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты