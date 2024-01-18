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В Украине предлагают ввести налог на покупку нового iPhone: что известно

Что такое "налог на роскошь" (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине предлагают ввести дополнительный налог на покупку нового iPhone. Таким образом, нардепы хотят закрыть финансовые потребности в проведении мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова народного депутата ВР Роксоланы Пидласой в эфире национального телемарафона.

"Мы можем говорить о повышении налогов. Сейчас такие разговоры ведутся. Вы знаете, что два крупнейших налога, которые являются источниками образования бюджета, являются НДС (как импортные и произведенные внутри страны товары) и налог на доходы физических лиц, включающий военный сбор", - рассказала Пидласса.

По ее словам, если украинец зарабатывает от 20 000 гривен, то он мог бы платить военный сбор 3%, а не 1,5%.

При этом она отмечает, что народные депутаты могли бы платить и 5% военного сбора для содержания ВСУ, и это было бы справедливо.

Народная депутат также рассказала о так называемом "налоге на роскошь", поскольку даже во время полномасштабной войны Украина импортирует большое количество дорогостоящей техники и автомобилей.

"Во-первых, это негативно влияет на наш платежный баланс. Во-вторых, если у тебя есть возможность покупать себе объективно дорогие вещи, но если это новый iPhone, который стоит 60-70 тысяч гривен, то он может облагаться налогом дополнительной пошлиной", - подчеркнула Пидласа.

 

 

Раньше мы рассказывали, что такое Национальная стратегия доходов и что с ней делать.

Читайте также, на сколько могут вырасти цены в Украине в 2024 году.

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