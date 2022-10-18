ua ru
Вт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине продолжает дорожать морковь: что будет с ценами дальше

Новина українською →
Вторник 18 октября 2022 18:57
В Украине продолжает дорожать морковь: что будет с ценами дальше Фото: в Украине подорожала морковь (freepic.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине существенно подорожала морковь за год - цены на такой популярный овощ выросли втрое по сравнению со второй половиной октября 2021-го, а сейчас отечественные производители готовы отгружать урожаи на 18% дороже, чем на минувшей неделе.

Об этом передает EastFruit.

Так, в настоящее время украинские фермеры продают морковь по стоимости не ниже 15-18 гривен за килограмм.

При этом отраслевые эксперты отмечают, что тенденция роста цен фиксируется только в сегменте моркови высокого качества, что закупается для хранилищ.

Отечественные фермеры рассказывают, что эти корнеплоды сейчас активно закупают и оптовые компании, которые закладывают морковь на хранение, и население, чтобы делать запасы на зиму.

Помимо этого достаточно стабильным остается сбыт в розничных сетях, добавляют аналитики.

Что может привести к удешевлению

Хотя цены на морковь уже в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, участники украинского рынка не исключают, что тенденция роста стоимости в этом сегменте может быть временным явлением.

Так, специалисты считают, что дальнейшее удорожание может побудить фермеров начать распродажу моркови из хранилищ. А это - приведет к увеличению поставок и, соответственно, в результате отпускные цены будут снижены.

Напомним, перед этим в министерстве аграрной политики Украины рассказали, когда подешевеют яйца.

А также ранее мы писали, какие полуфабрикаты нужно всегда иметь дома, с учетом подорожания продуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты морковь