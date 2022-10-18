В Украине продолжает дорожать морковь: что будет с ценами дальше

В Украине существенно подорожала морковь за год - цены на такой популярный овощ выросли втрое по сравнению со второй половиной октября 2021-го, а сейчас отечественные производители готовы отгружать урожаи на 18% дороже, чем на минувшей неделе.

Так, в настоящее время украинские фермеры продают морковь по стоимости не ниже 15-18 гривен за килограмм.

При этом отраслевые эксперты отмечают, что тенденция роста цен фиксируется только в сегменте моркови высокого качества, что закупается для хранилищ.

Отечественные фермеры рассказывают, что эти корнеплоды сейчас активно закупают и оптовые компании, которые закладывают морковь на хранение, и население, чтобы делать запасы на зиму.

Помимо этого достаточно стабильным остается сбыт в розничных сетях, добавляют аналитики.

Что может привести к удешевлению

Хотя цены на морковь уже в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, участники украинского рынка не исключают, что тенденция роста стоимости в этом сегменте может быть временным явлением.

Так, специалисты считают, что дальнейшее удорожание может побудить фермеров начать распродажу моркови из хранилищ. А это - приведет к увеличению поставок и, соответственно, в результате отпускные цены будут снижены.