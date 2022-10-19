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Украинцы будут платить больше за популярные услуги в ЦНАПе: на что и когда вырастут цены

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Среда 19 октября 2022 16:39
Украинцы будут платить больше за популярные услуги в ЦНАПе: на что и когда вырастут цены Фото: стоимость быстрого оформления паспорта в Украине дорожает (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине меняются расценки на оформление или восстановление внутренних и заграничных паспортов в срочном порядке - новые, повышенные тарифы начнут действовать с 1 ноября.

Это указывается в постановлении №1180 правительства Украины.

Как говорится в документе о внесении изменений в приложение к постановлению Кабмина от 2 ноября 2016-го "Некоторые вопросы предоставления административных услуг в сфере миграции", стоимость срочного оформления внутреннего и загранпаспортов увеличится с 1 ноября 2022 года.

Какие будут расценки

  • Тариф на оформление паспорта гражданина Украины (внутренний) в течение десяти дней, то есть в срочном порядке, будет стоить 496 гривен. То есть почти в два раза, так как раньше стоимость была 252 гривны.
  • Чтобы сделать загранпаспорт за срок от 3 до 7 дней, теперь нужно будет заплатить 992 гривны вместо 704 гривен.
  • Чтобы оформить или обменять проездной документ переселенца, потребуется оплатить сумму в 452 гривны - раньше было 226 гривен.
  • Также в документе указывается, что через полгода с момента отмены военного положения стоимость оформления внутреннего паспорта, кроме услуги сделать его впервые, в срок 20 рабочих дней увеличится до 248 гривен (с нынешних 126 гривен).
  • Стоимость оформления через 6 месяцев после отмены военного положения загранпаспорта за 20 дней составит 496 гривен (вместо 352 гривен).

Ниже - остальные расценки по оформлению документов:

Украинцы будут платить больше за популярные услуги в ЦНАПе: на что и когда вырастут ценыУкраинцы будут платить больше за популярные услуги в ЦНАПе: на что и когда вырастут ценыУкраинцы будут платить больше за популярные услуги в ЦНАПе: на что и когда вырастут ценыУкраинцы будут платить больше за популярные услуги в ЦНАПе: на что и когда вырастут цены

В Украине подорожает оформление внутренних и загранпаспортов (фото: kmu.gov.ua)

Ранее мы рассказывали, что делать при утрате или просрочке документов во время войны, а также где и как их восстановить.

А также писали, как продлить срок действия загранпаспорта в условиях военного положения.

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