Украинцы будут платить больше за популярные услуги в ЦНАПе: на что и когда вырастут цены
В Украине меняются расценки на оформление или восстановление внутренних и заграничных паспортов в срочном порядке - новые, повышенные тарифы начнут действовать с 1 ноября.
Это указывается в постановлении №1180 правительства Украины.
Как говорится в документе о внесении изменений в приложение к постановлению Кабмина от 2 ноября 2016-го "Некоторые вопросы предоставления административных услуг в сфере миграции", стоимость срочного оформления внутреннего и загранпаспортов увеличится с 1 ноября 2022 года.
Какие будут расценки
- Тариф на оформление паспорта гражданина Украины (внутренний) в течение десяти дней, то есть в срочном порядке, будет стоить 496 гривен. То есть почти в два раза, так как раньше стоимость была 252 гривны.
- Чтобы сделать загранпаспорт за срок от 3 до 7 дней, теперь нужно будет заплатить 992 гривны вместо 704 гривен.
- Чтобы оформить или обменять проездной документ переселенца, потребуется оплатить сумму в 452 гривны - раньше было 226 гривен.
- Также в документе указывается, что через полгода с момента отмены военного положения стоимость оформления внутреннего паспорта, кроме услуги сделать его впервые, в срок 20 рабочих дней увеличится до 248 гривен (с нынешних 126 гривен).
- Стоимость оформления через 6 месяцев после отмены военного положения загранпаспорта за 20 дней составит 496 гривен (вместо 352 гривен).
Ниже - остальные расценки по оформлению документов:
В Украине подорожает оформление внутренних и загранпаспортов (фото: kmu.gov.ua)
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