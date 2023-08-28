В Украине усилят мобилизацию: где увеличится количество повесток

Что нужно знать о мобилизации

В областных ТЦК рассказали, что после заявления президента Украины еще никаких письменных указаний об усилении мобилизации не поступало. Не исключено, что это произойдет в ближайшее время.

"Пока единственным направлением, где возможно усиление, можно считать оповещения на предприятиях, на рабочих местах военнообязанных. Другие направления, на наш взгляд, были усилены после полномасштабного вторжения", - сообщил один из источников в военкомате.

"Воевать пойдут все"

Напомним, что недавно заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что воевать пойдут все.

По его словам, четвертая очередь мобилизации предполагает, что на войну идут все мужчины, а сейчас в Украине идет вторая очередь мобилизации.

"Это зависит от того, сколько эта война будет продолжаться и сколько ресурсов будет привлечено со стороны РФ. В Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации.

"Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля. Думаю, это обязанность каждого мужчины - защищать собственную страну. Однако на сегодняшний день мы об этом варианте не говорим. У нас есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге Украины", - добавил Чернев.