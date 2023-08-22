Не делайте так! Адвокат назвал 7 главных мифов о мобилизации в Украине

В Украине продолжается мобилизация, объявленная 24 февраля 2022 года. Но у людей существуют очень много заблуждений и неверных слухов о ней.

Адвокат Роман Симутин в своем новом видео назвал 7 главных мифов о мобилизации и призвал в них не верить.

7 главных мифов о мобилизации

Миф о разводе с женой

Многие военнообязанные считают, что, если развестись и в решении суда пропишут, что несовершеннолетний ребенок проживает с вами - тогда человек не подлежит мобилизации.

Адвокат сообщил, что еще полгода назад, ТЦК считало это основанием для условного предоставления статуса мужчины, самостоятельно воспитывающего ребенка в возрасте до 18 лет. Сейчас же такой номер не пройдет.

"ТЦК требуют, в частности, решения суда о лишении матери родительских прав или установлении факта самостоятельного воспитания ребенка. Не ходите по нотариусам и не заключайте договоры на содержание ребенка - это деньги на ветер", - объяснил Роман.

Миф о врученной повестке не вам лично, а родственникам

Повестка считается должным образом врученной непосредственно вам, лично или путем вручения заказного письма.

"Если бы способ вручения повесток через родственников был законным - можно было бы пол страны пересадить", - считает Симутин.

Миф о биологическом отцовстве трех детей и мобилизации

Вы не будете подлежать мобилизации, если вы являетесь биологическим отцом троих детей, но вы их содержите. Если вы не платите или у вас есть задолженность по уплате алиментов - вы будете призваны и это законно. А отсрочку получит именно тот мужчина, который женился на вашей бывшей жене.

Миф о незаконности повесток и ТЦК

"Честно, даже комментировать не хочу. Но если у кого есть желание попытаться выбрать такую ​​форму защиты - удачи. Удачной посадки", - отреагировал Роман.

Миф об инвалидности и непригодности в армию

Правозащитник отметил, что в Украине существует МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) и ВЛК (военно-врачебная комиссия), у них разные критерии оценки пригодности.

МСЭК может установить вам вторую группу инвалидности, а ВЛК признать пригодным к службе. Здесь следует помнить, независимо от группы инвалидности, вы можете проходить службу исключительно в добровольном порядке, даже если ВЛК сочла вас пригодным.

Миф о студентах и людях с инвалидностью

Даже в этих случаях вам могут вручить повестку. Но для того чтобы вас не привлекли к ответственности, вы должны сообщить об имеющихся основаниях для отсрочки от мобилизации.

Миф о брони на работе

Симутин сообщил, что многие думают, что если предприятие оформляет на вас бронь и вам вручили повестку, то можно спокойно идти в ТЦК и не мобилизуют. Но это не так.

"Вас мобилизируют. И таких случаев множество. Вам следует дождаться официального подтверждения бронирования", - отметил адвокат.