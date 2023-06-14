Таблетки для обеззараживания воды: медики объяснили, когда и как их применять
Тысячи людей в Херсонской области остались без доступа к питьевой воде из-за подрыва Каховской ГЭС и подтопления населенных пунктов. В этих местах употреблять воду из ненадежных источников крайне опасно, поскольку есть высокие риски заражения инфекционными болезнями. Однако при необходимости, очистить воду можно с помощью специальных таблеток.
Об этом рассказал Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Где получить обеззараживающие таблетки
"Вода поверхностных водоемов пострадавших от террористического акта России на Каховской ГЭС имеет высокий уровень загрязнения из-за затопления сельскохозяйственных угодий, канализационных сооружений, кладбищ. Без очистки ее нельзя употреблять и использовать в хозяйстве - это может привести к возникновению острых кишечных инфекций. Употреблять можно только бутилированную и привозную воду, а также ту, то подается через централизованную систему водоснабжения", - отмечают медики.
Поскольку многие остались без доступа к чистой воде, то самым эффективным способом очистки являются таблетки для обеззараживания. Такие таблетки поставляют в пострадавшие области централизованно.
"Таблетки для обеззараживания воды можно получить в центрах контроля и профилактики болезней (ЦКПХ), местных властей или у выездных бригад ЦКПХ, которые сейчас работают в пострадавших регионах", - добавляют в ЦОЗ.
Такие таблетки уничтожают бактерии, бактериальные споры, цисты, грибки, водоросли и вирусы. Доказана их эффективность против микроорганизмов, вызывающих заболевания брюшным тифом, дизентерией, холерой, полиомиелитом и другими острыми кишечными инфекциями.
Как использовать эти таблетки
Четко соблюдайте дозировку. Не проглатывайте таблетки. Помните, чтобы таблетка начала действовать, после ее растворения в воде должно пройти не менее 30 минут. Не употребляйте очищенную воду раньше этого периода времени.
Если вода сильно загрязнена и мутна (из поверхностных водоемов и открытых колодцев) перед использованием таблеток следует:
- отстоять воду в сосуде, а потом обеззаразить
- отфильтровать воду, используя несколько слоев чистой ткани, бумажное полотенце или фильтр для кофе, бумажные салфетки
- растворить таблетку именно в том количестве отстоянной/отфильтрованной воды, которая указана в инструкции таблетки
- запрещено использовать воду, которая имеет неприятный запах, нехарактерный цвет, содержит на поверхности пленки (радужные, белые и т.п.), пену или другие признаки, вызывающие у вас сомнение в ее безопасности
Если у воды нет видимых признаков загрязнения (вода из скважин, колодцев), то такая вода может быть загрязнена микроорганизмами. Поэтому ее все равно нужно очистить. Растворите таблетку в количестве воды, указанном в инструкции.
Какие меры предосторожности к применению таблеток
Медики отмечают, что нужно соблюдать правила безопасности, чтобы не навредить себе. А именно:
- Запрещено глотать таблетки. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не употребляйте воду, пока не пройдет минимум пол часа.
- Избегайте вдыхания высвобождаемых паров во время растворения таблетки.
- Не сжигайте таблетки.
- Не смешивайте таблетки с кислотными растворами - это вызывает выделение токсичного газа.
- Храните таблетки в сухих и хорошо проветриваемых местах.
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