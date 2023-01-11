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В Украине заметно выросли цены на яблоки: сколько сейчас стоит килограмм

Яблоки подорожали в Украине (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине с начала 2023 года на рынке наблюдается увеличение отпускных цен на яблоки. Причиной является рост спроса на фрукты.

Об этом сообщает EastFruit.

Почему растут цены

В частности, перед новогодними праздниками спрос на яблоки был относительно невысоким, то уже сегодня высокий интерес в закупке этой продукции проявляют покупатели практически всех категорий.

Однако, сейчас на рынке предложение яблок высокого качества достаточно ограничено, поэтому это также способствует росту цен на эту продукцию.

"Садовники сейчас предлагают к продаже продукцию, качество которой начало ухудшаться в результате длительного хранения. В то же время качественное яблоко они планируют продавать не раньше начала весны", - сообщили эксперты.

Также из-за нестабильности на валютном рынке цена на импортное яблоко также заметно возросла, что оказывает дополнительную поддержку ценовому росту этих фруктов из местных хозяйств.

По подсчетам аналитиков только с начала текущего месяца цена на качественное яблоко в Украине выросла в среднем на 37%. На сегодня цены стартуют от 9 до 15 грн/кг в зависимости от калибра и сорта. Самым большим спросом пользуются яблоки красных сортов.

Какие цены на фрукты

По данным сайта Минфин, сейчас в популярных украинских супермаркетах яблоки продают по следующим ценам:

  • Varus - 9,30 грн/кг;
  • Novus - 11,99 грн/кг.

Добавим, что также несколько заметно изменились цены и на другие популярные фрукты:

  • апельсины - 69,90 грн/кг;
  • бананы - 70,20 грн/кг;
  • виноград - 178,35 грн/кг;
  • лимон - 63,90 грн/кг;
  • мандарины - 66,20 грн/кг.

Недавно мы сообщали, что в Украине на 12% подорожал популярный овощ, который покупают все.

Также мы писали, какие товары в Украине больше подорожают в 2023 году.

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