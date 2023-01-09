В Украине на 12% подорожал популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине после новогодних праздников цены на лук поползли вверх. В целом, с начала 2023 года стоимость овоща выросла в среднем на 12%.

Об этом сообщают аналитики EastFruit .

Почему выросла цена

Причина удорожания - повышение спроса на лук со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Сейчас большинство фермеров готово отгружать лук не дешевле 25-28 грн/кг.

Таким образом, в результате очередного подорожания лук в Украине уже стоит в среднем в 3,4 раза дороже, чем за аналогичный период 2022 года.

Также аграрии уверены в дальнейшем росте цен на него, поскольку запасы качественного лука в хозяйствах ограничены.

Какие сейчас цены на лук

По данным сайта Минфин по состоянию на 9 августа, цены на репчатый лук в популярных супермаркетах таковы:

Auchan - 30,90 грн/кг;

Novus - 29,99 грн/кг;

Varus - 30,90 грн/кг;

Megamarket - 44,90 грн/кг.

В частности, средняя стоимость синего лука составляет 44,99 грн/кг.

Цены на репчатый лук в Украине (скрин)