В Украине облегчили сдачу экзаменов на водительские права: что изменилось

Будущим водителям в Украине облегчили процесс сдачи экзаменов для получения удостоверения. Соответствующее новшество начало действовать уже с 1 августа.

Об этом сообщили на странице МВД в Facebook .

Что нового ввели

МВД Украины отменило ограничение количества попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

Теперь в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата:

неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена

неограниченное количество попыток для сдачи практического экзамена

Ранее для успешной сдачи практического экзамена кандидат мог использовать только три попытки.

Заметим, что сдать практический экзамен можно за два года со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки. Интервал между сдачей обоих экзаменов должен быть не менее 10 календарных дней.

Если вы успешно сдали теоретический экзамен, то он будет действителен в течение одного года, а практический - в течение двух лет.

Кроме того, обновили экзаменационное письмо практического экзамена. Теперь в нем четко определены типичные ошибки и критерии оценивания.

Какие еще изменения произошли в автошколах

С 1 июня в четырех областях Украины запустили проект для обеспечения прозрачной сдачи экзаменов. В классах для теоретических экзаменов теперь будет фиксироваться на четыре видеокамеры и микрофон. Таким образом не будет "слепых зон", что делает невозможным подсказывать кандидатам.

Кроме того, это позволит самому кандидату обжаловать результаты сдачи теоретического экзамена в случае необходимости.

В автомобилях категории В будет видеофиксация в салоне таким образом, чтобы снимать руки и ноги кандидата в водители, руки и ноги экзаменатора, а также будет вестись запись разговоров в салоне.

Согласно законопроекту №7354 будущие водители в Украине могут самостоятельно изучать теорию для сдачи экзамена в автошколе. Однако практическую часть нужно сдавать по-прежнему в автошколе.

Целесообразность таких нововведений объясняют тем, что в учебных заведениях инструкторы могут недобросовестно выполнять свою работу и умышленно не давать студенту сдать экзамен.