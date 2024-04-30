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В Украине подешевел любимый многими тепличный овощ

Вторник 30 апреля 2024 10:09
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В Украине подешевел любимый многими тепличный овощ Фото: В Украине подешевели помидоры (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последние семь дней снизились цены на тепличные томаты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему падают цены на томаты

Представители украинских тепличных комбинатов отмечают полное отсутствие спроса на их продукцию, в то время как предложение местного томата заметно возросло. В таких условиях производители вынуждены просмотреть цены вниз.

В настоящее время основные продажи местного томата проводятся в пределах 90-120 гривен за килограмм, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Также на украинском рынке присутствуют импортные томаты из Турции. Предложение импортной продукции, хоть и малочисленное, из-за снижения спроса, также вынуждено идти на снижение цен. До конца рабочей недели импортный томат предлагался за 75 гривен за килограмм, что в среднем на 16% дешевле недели ранее.

По сравнению с концом апреля 2023 года, местный томат в Украине на сегодняшний день стоит в среднем на 34% дороже. Большинство операторов рынка предполагают, что цены в этом сегменте будут оставаться на понижательном тренде и на следующей неделе.

Сколько стоят томаты в супермаркетах

Отметим, что самое дешевое предложение на томаты найдено в супермаркете Novus. Там помидоры стоят 74,99 гривны.

В Украине подешевел любимый многими тепличный овощЦена тепличных томатов в украинских супермаркетах (Скриншот)

Напомним, что украинцев предупредили о хитрости супермаркетов с акционными товарами перед праздниками.

Раньше мы писали о том, как в Украине изменились цены на продукты.

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