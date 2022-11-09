В Украине подешевели почти на 10 гривен популярные фрукты

В Украине в начале ноября подешевели цитрусовые. Эти импортные фрукты еще в октябре показывали рост стоимости, и купить их можно было не менее, чем за 100 гривен.

В Украине упали цены на мандарины

Так, в начале ноября средние цены на мандарины и апельсины стали заметно ниже. За один килограмм мандаринов сейчас в среднем просят от 90,92 грн., а еще в октябре ценники были на уровне 100,97 грн./кг.

Отметим, что по демократичной цене от 47 гривен, фрукт можно купить в Novus и Auchan.

Сколько стоят апельсины

Если говорить об апельсинах - то они не настолько подешевели как мандарины. Тем не менее цена на эти фрукты продолжает падать. Если в октябре килограмм апельсинов стоил в среднем 78,27 грн, то в начале ноября 75,78 грн.

Апельсины премиум также подешевели – с 81,45 до 79,95 гривны за один килограмм. Самые дешевые апельсины продаются в Varus, их цена стартует от 69,90 гривен за килограмм.