В Украине подешевеет овощ, который покупают все

Что будет с ценами на картошку дальше

"Цена либо не будет расти, либо будет расти несущественно. Урожай картофеля этого года очень хорош, несмотря на то, что традиционные производители сократили посевные площади на 30%. Однако их место заняли новые фермеры, ранее сажали 1-10 гектаров клубня, а теперь увеличили их до 40-50. Не повлияла на урожай дороговизна пестицидов, удобрений и топлива", — сказала экс-глава УАПК.

Эксперт сообщает, что уже сейчас на Волыни картошку с поля продают по 4-5 грн.

В магазинах овощ стоит 10–11 грн.

По словам Руженковой, при нынешних ценах на горючее и удобрения картофель фактически отдают за бесценок.

"Рынок настолько насыщен, что места для импортного картофеля просто не остается. Ситуацию усложняет то, что в Украине по-прежнему действует запрет на экспорт картофеля. Поэтому все реализуется на месте", - подчеркнула специалист.

Плохо то, что после урожайного года производители обычно сокращают производство в следующем году. Если война продолжится и в следующем году, то фермеры могут сократить посадку овоща, тогда в стране будет дефицит.

Сколько сейчас стоит картофель

В октябре в украинских супермаркетах картофель продают по цене от 8 до 11 гривен за килограмм. На рынках цена колеблется от 5 до 15 грн в зависимости от качества товара.