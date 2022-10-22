В Украине подешевеет овощ, который покупают все

В Украине цена на картофель не будет расти до весны, так как фермеры собрали хороший урожай этого овоща. Стоимость продукта останется такой же, как сейчас.
Об этом рассказала бывшая глава Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова, пишет Укринформ.
"Цена либо не будет расти, либо будет расти несущественно. Урожай картофеля этого года очень хорош, несмотря на то, что традиционные производители сократили посевные площади на 30%. Однако их место заняли новые фермеры, ранее сажали 1-10 гектаров клубня, а теперь увеличили их до 40-50. Не повлияла на урожай дороговизна пестицидов, удобрений и топлива", — сказала экс-глава УАПК.
Эксперт сообщает, что уже сейчас на Волыни картошку с поля продают по 4-5 грн.
В магазинах овощ стоит 10–11 грн.
По словам Руженковой, при нынешних ценах на горючее и удобрения картофель фактически отдают за бесценок.
"Рынок настолько насыщен, что места для импортного картофеля просто не остается. Ситуацию усложняет то, что в Украине по-прежнему действует запрет на экспорт картофеля. Поэтому все реализуется на месте", - подчеркнула специалист.
Плохо то, что после урожайного года производители обычно сокращают производство в следующем году. Если война продолжится и в следующем году, то фермеры могут сократить посадку овоща, тогда в стране будет дефицит.
В октябре в украинских супермаркетах картофель продают по цене от 8 до 11 гривен за килограмм. На рынках цена колеблется от 5 до 15 грн в зависимости от качества товара.
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