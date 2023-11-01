В Украине начали ездить мобильные классы безопасности для детей: как они выглядят и что в них есть

Мобильные классы безопасности были созданы по инициативе Министерства внутренних дел и в сотрудничестве с детским фондом ООН UNICEF. В этих мобильных классах безопасности дети смогут получить знания об угрозах, несущих мины и взрывоопасные предметы. Также детям будут говорить правила безопасности и поведения в случае чрезвычайной ситуации.

Работать мобильные классы начнут в отдаленных районах и общинах, где дети не могут учиться на дневной форме обучения. В классах есть все необходимое для предоставления детям необходимых знаний. И обучающие программы будут постоянно обновляться.

Передвижные классы, созданные на базе автомобилей Iveco с надстройками классных комнат в кузове из сэндвич-панелей, подготовлены таким образом, что уроки безопасности здесь можно проводить и зимой. В каждой машине есть обогреватель, а также достаточное количество светильников, чтобы можно было писать, рисовать и читать.

Мобильные классы безопасности для детей (фото: ГСЧС)

Кроме того, "школа на колесах" оборудована аппаратурой для видеотрансляции тематических сюжетов, прослушивания онлайн-лекций, просмотра телепередач.

Работать в этих мобильных классах будут специалисты ГСЧС и Нацполиции вместе с преподавателями.

На занятиях они будут использовать интерактивные инструменты и форматы, разработанные ЮНИСЕФ, чтобы ознакомить детей и взрослых с правилами минной, пожарной и бытовой безопасности, правилами дорожного движения, безопасности на льду, на воде, кибербезопасности и т.д.