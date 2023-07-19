В Украине начали предоставлять выплаты за разрушенное жилье: кто может получить первым

В Украине начался набор на тестовую программу "єВідновлення", в рамках которой украинцы могут получить компенсацию за разрушенное Россией жилье.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время пресс-брифинга в Буче, пишет hromadske.
Программа "єВідновлення" состоит из двух этапов. На первом украинцы, чье жилье получило повреждения, получали деньги на ремонт.
Теперь начинается тестирование второго этапа, согласно которому жители разрушенных жилья в Киевской области могут рассчитывать на финансовую поддержку. Теперь зарегистрироваться на тестирование могут жители села Мощун и поселка Бородянка.
Вы можете это сделать, если вы:
Зарегистрироваться на программу можно по этой ссылке.
После того как завершится бета-тестирование, компенсация за дом будет доступна для всех населенных пунктов, подконтрольных Украине. Следующим шагом помощь будет расширена для имущества на временно оккупированных территориях.
Как подать заявку на получение помощи в "Дії" (скриншоты: Styler)
Выбрать банк можно один из предложенных:
Обратите внимание, что деньгами могут рассчитываться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров. Потратить их нужно в течение 12 месяцев с момента получения, в противном случае средства вернутся в государственный бюджет.
Раньше мы писали, как переселенцы могут получить бесплатное жилье.
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