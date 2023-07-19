В Украине начали предоставлять выплаты за разрушенное жилье: кто может получить первым

Кто первым может присоединиться к программе

Программа "єВідновлення" состоит из двух этапов. На первом украинцы, чье жилье получило повреждения, получали деньги на ремонт.

Теперь начинается тестирование второго этапа, согласно которому жители разрушенных жилья в Киевской области могут рассчитывать на финансовую поддержку. Теперь зарегистрироваться на тестирование могут жители села Мощун и поселка Бородянка.

Как зарегистрироваться

Вы можете это сделать, если вы:

у вас сеть разрушенный дом в с. Мощун или поселке Бородянка

предварительно направили заявление о разрушенном имуществе в "Дії"

являетесь единственным собственником жилья, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав

имеете верифицированный налоговый номер

достигли 18 лет

Зарегистрироваться на программу можно по этой ссылке.

После того как завершится бета-тестирование, компенсация за дом будет доступна для всех населенных пунктов, подконтрольных Украине. Следующим шагом помощь будет расширена для имущества на временно оккупированных территориях.

Как подать заявку в "Дії"

Зайдите в приложение

Перейдите в меню "Послуги"

Выберите опцию "єВідновлення"

Откройте карту, куда будут начислены средства

Как подать заявку на получение помощи в "Дії" (скриншоты: Styler)

Выбрать банк можно один из предложенных:

ПриватБанк

monobank

ПУМБ

Обанк

Sense Bank

Райффайзен Банк

sportbank

izibank

Обратите внимание, что деньгами могут рассчитываться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров. Потратить их нужно в течение 12 месяцев с момента получения, в противном случае средства вернутся в государственный бюджет.