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В Украине начали предоставлять выплаты за разрушенное жилье: кто может получить первым

Как получить деньги за разрушенное жилье (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине начался набор на тестовую программу "єВідновлення", в рамках которой украинцы могут получить компенсацию за разрушенное Россией жилье.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время пресс-брифинга в Буче, пишет hromadske.

Кто первым может присоединиться к программе

Программа "єВідновлення" состоит из двух этапов. На первом украинцы, чье жилье получило повреждения, получали деньги на ремонт.

Теперь начинается тестирование второго этапа, согласно которому жители разрушенных жилья в Киевской области могут рассчитывать на финансовую поддержку. Теперь зарегистрироваться на тестирование могут жители села Мощун и поселка Бородянка.

Как зарегистрироваться

Вы можете это сделать, если вы:

  • у вас сеть разрушенный дом в с. Мощун или поселке Бородянка
  • предварительно направили заявление о разрушенном имуществе в "Дії"
  • являетесь единственным собственником жилья, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав
  • имеете верифицированный налоговый номер
  • достигли 18 лет

Зарегистрироваться на программу можно по этой ссылке.

После того как завершится бета-тестирование, компенсация за дом будет доступна для всех населенных пунктов, подконтрольных Украине. Следующим шагом помощь будет расширена для имущества на временно оккупированных территориях.

Как подать заявку в "Дії"

  • Зайдите в приложение
  • Перейдите в меню "Послуги"
  • Выберите опцию "єВідновлення"
  • Откройте карту, куда будут начислены средства

Как подать заявку на получение помощи в "Дії" (скриншоты: Styler)

Выбрать банк можно один из предложенных:

  • ПриватБанк
  • monobank
  • ПУМБ
  • Обанк
  • Sense Bank
  • Райффайзен Банк
  • sportbank
  • izibank

Обратите внимание, что деньгами могут рассчитываться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров. Потратить их нужно в течение 12 месяцев с момента получения, в противном случае средства вернутся в государственный бюджет.

Раньше мы писали, как переселенцы могут получить бесплатное жилье.

Читайте также, какие налоги необходимо платить за дополнительные квадратные метры.

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Дия СитиЖилье