Как переселенцы могут получить бесплатное жилье: пошаговая инструкция

Вынужденные переселенцы, имеющие документы ВПЛ, могут стать на учет для предоставления временного бесплатного жилья. В первую очередь такое жилье будет предоставляться малоимущим людям, семьям с детьми и тем, у кого жилье полностью разрушено в результате вооруженной агрессии РФ.

Пошаговый алгоритм для регистрации в очередь рассказали юристы БФ "Право на защиту" в Telegram.

Кому предоставляется бесплатное жилье

Такое жилье предоставляется в порядке очереди и при его наличии. Первоочередным правом на обеспечение жилым помещением из фонда обладают:

многодетные семьи

семьи с детьми

беременные женщины

лица, утратившие трудоспособность

лица пенсионного возраста из числа тех, жилье которых было разрушено или стало непригодным для проживания в результате вооруженной агрессии Российской Федерации

Как встать на учет для получения жилья

Нужно обратиться:

В центр предоставления административных услуг (ЦНАП)

В орган местного самоуправления

В военно-гражданскую администрацию по месту учета ВПЛ

Далее нужно ВПЛ должны подать заявление в уполномоченный орган, в пределах территории которого они состоят на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ.

К заявлению следует добавить:

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины

копия справки внутри перемещенного лица о взятии на учет в Единой информационной базе данных о внутри перемещенных лиц и копии соответствующих справок членов семьи (при наличии)

копии документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния или судом, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.)

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (не предоставляется физическими лицами, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему территориальному органу ГФС и имеют отметку в паспорте гражданина Украины)

копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении внутри перемещенным лицам жилых помещений из фонда. Факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи.

Что еще нужно знать

Уполномоченный орган, к которому обращаются ВПЛ с заявлением о взятии на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, должны предоставить описание документов, в котором указывается информация о дате подачи и регистрации заявления, регистрационный номер заявления и перечень документов, приложенных к заявлению, с подписью должностного лица, принявшего их.

Далее должностное лицо осуществляет регистрацию заявлений внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в жилых помещениях из фонда. На каждую ВПЛ или семью, нуждающуюся в жилье, заводится учетное дело, которому присваивается номер и осуществляется его идентификация.

Решение о взятии ВПЛ на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного жилья или об отказе во взятии на такой учет принимается уполномоченным органом в течение одного рабочего дня после подачи заявления.

При поступлении в фонд жилых помещений, пригодных для предоставления во временное пользование, соответствующий уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления такого жилья обязан принять решение о предоставлении жилья переселенцам.