В Украине после окончания войны могут создать "карантинную зону": что это значит

В Украине после окончания войны предприятия, которые находятся вблизи границы с Россией, будут перенесены, а на их месте могут создать специальную карантинную зону.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Что известно о создании карантинной зоны

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАНУ Александр Гладун сообщил, что крупные предприятия необходимо переносить от границы с РФ даже после окончания войны.

"Думаю, их необходимо переносить, если там еще что-то уцелело. Большое разрушение нанесено территории к югу от Херсона, разрушен юг Луганской и Донецкой областей, приграничные территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей", - сообщил он.

Ученый рассказал, что при разработке плана развития территорий Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассматривает как один из вариантов создания примерно 30-километровой карантинной зоны и переноса промышленных объектов в другие регионы. Очень вероятно, что на тех территориях останется только сельское хозяйство.

По словам Гладуна, российские обстрелы могут продолжаться даже после окончания войны.

"Но еще неизвестно, чем закончится война и как будет себя вести Россия. Мы можем выйти на границы 1991 года, а обстрелы этих территорий будут продолжаться. Поэтому лучше предприятия перенести подальше от границы, возможно в центральные или западные регионы", - резюмировал эксперт.