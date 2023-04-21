В Украине после Пасхи подскочили цены на ходовые овощи: что подорожало

Какие овощи взлетели в цене в Украине

Так на крупнейшем оптовом рынке на западе Украины – "Шувар во Львове, больше всего подорожала ранняя капуста. Ее традиционно вырезают и распродают из теплиц перед Пасхой. Цена на этот овощ за неделю выросла с 34-35 до 50-55 грн/кг.

В украинских магазинах цена капусты в рознице стартует от 70 гривен.

Также подорожал молодой редис. Ранее его оптом продавали от 12-14 грн/пучок, сейчас он стоит 12-16 грн/пучок. Цена за килограмм овоща стартует от 55-69 грн/кг.

Оптовые цены на молодые кабачки - 55-60 грн/кг, огурцы-корнишоны – по 70-110 грн/кг. В украинских магазинах огурцы продают по цене от 130 гривен за килограмм.

Укроп стоит 350 грн/кг, салат – 40-60 грн/кг, петрушка – 200 грн/кг. За пучок зеленого лука просят 12–13 грн.

Будут ли овощи еще дорожать?

Отметим, что такая тенденция к подорожанию овощей в этот период наблюдается каждый год. Как только фермеры соберут свой урожай - овощи будут дешеветь.

Кроме того, из-за военных действий многие хозяйства не работают, соответственно такого количества овощей, как в прошлые годы, на рынок не поступает.