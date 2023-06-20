В Украине повысили выплаты работающим пенсионерам: сколько теперь можно получать

Размер пенсии увеличили более чем для 400 000 человек, средний размер повышения составляет 221,74 гривны.

Увеличение пенсии по учету страхового стажа составляет в среднем 179,47 гривны.

Кроме того, произвели и перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа и заработной платы. В этом случае средний размер повышения равняется 409,16 гривны.

Кто еще получит повышение пенсий

В марте 2023 произошла общая индексация, которая касается большей части пенсионеров, получающих выплаты по Законам Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", увеличены размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Подлежащие под эти категории уже могут получить повышенные выплаты.

Выросли также размеры минимальной пенсии пожилых людей разных возрастных категорий, имеющих полный страховой стаж. Максимальная доплата может быть 1 500 гривен, а минимальная - 100 гривен.