В Украине проверяют места жительства переселенцев: зачем и почему могут отменить выплаты

Что известно о проверках

Проверку фактического места жительства ВПЛ проводят территориальные органы Национальной социальной сервисной службы. К ним могут приобщаться должностные лица органов социальной защиты населения и/или территориальных общин.

Основаниями для проведения проверки являются:

установление лица на учет ВПЛ в пределах одного территориального общества

получение сообщения об изменении фактического места жительства/нахождения получателя помощи

получение рекомендаций Минфина по результатам верификации

О запланированной проверке человека должны уведомить не менее чем за два календарных дня до ее проведения. Соответствующие органы сделают это по телефону или другим доступным средством связи, которое обеспечит фиксацию сообщения.

Если у вас есть уважительная причина, не дающая вам присутствовать во время проверки, ее отложат на две недели. В течение 30 дней необходимо предоставить документы, которые подтвердят уважительную причину.

Если человек со статусом ВПЛ отсутствует во время проверки, должностные лица составят соответствующий акт и оставят уведомление.

Обратите внимание, что проверки касаются тех, кто получает финансовую помощь на проживание. Таким образом, непрохождение идентификации и/или установление несоответствия критериям в течение 30 дней становится причиной отмены выплат.