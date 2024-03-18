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В Украине обвалились на 17% цены на популярный "борщевой" овощ

Фото: Капуста в Украине дешевеет (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Цены на белокочанную капусту в Украине недавно снизились. За последнюю неделю наблюдалось снижение цен на 17%.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Почему капуста дешевеет

Эта тенденция является частью общего контекста ценообразования на овощном рынке, где колебания цен могут быть вызваны разными факторами.

Сезонность

Обычно стоимость овощей меняется в зависимости от сезона. Например, после уборки урожая цены могут снижаться из-за роста предложения на рынке.

Спрос и предложение

Цены могут снижаться, если на рынке появляется большое количество продукции, а спрос остается неизменным или снижается. Большое производство капусты в определенный сезон может привести к падению цен.

Логистика и хранение

Расходы на транспортировку и хранение также влияют на рыночные цены. Увеличение затрат на логистику или хранение может подтолкнуть продавцов к повышению цен, а улучшение логистических условий или методов хранения может помочь снизить стоимость.

Экономические условия

Общее экономическое состояние страны, инфляция, курс валют и другие макроэкономические характеристики могут влиять на цены на продукты питания, включая капусту.

Снижение цен на 17% может быть результатом сочетания этих факторов, которые повлекли за собой увеличение предложения капусты на рынке или уменьшение спроса на нее.

Это может указывать на то, что производители входят в период с большими запасами продукции, которые они пытаются продать перед следующей уборкой.

Ожидается, что понижающий тренд цен на капусту может продолжиться , поскольку украинские фермеры столкнулись с проблемами качества урожая, что может увеличить предложение продукции на рынке с пониженной ценой.

Таким образом, ситуация на рынке капусты в Украине остается динамичной, цены могут варьироваться в зависимости от многих факторов, включая погодные условия и общее состояние аграрного сектора страны.

 

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