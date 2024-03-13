RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине обрушились цены на яйца: сколько сейчас стоит ходовой продукт

Фото: В Украине подешевели яйца (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю существенно подешевели яйца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минфин.

Яйца в Украине подешевели

По информации Минфина, стоимость 10 яиц в настоящее время колеблется от 54,95 до 61,12 гривен. Разница в ценах зависит от бренда и торговой сети.

Куриные яйца марки "Квочка" в количестве 10 штук предлагаются в супермаркете по средней цене 54,95 гривен за десяток.  В магазине Novus их можно приобрести за 53,99 гривен, а в Auchan – за 55,90 гривен.

Среди доступных предложений самые дешевые куриные яйца "Ясенсвит" в количестве 10 штук представлены в магазине Novus, по средней стоимости в Varus и Auchan, а самые дорогие продаются в Megamarket. Цены варьируются от 59,99 до 61,70 гривен соответственно.

В сегменте куриных яиц "Ясенсвит" в количестве 18 штук ценовой диапазон колеблется от 108,90 до 111 гривен, что в сумме дает среднюю стоимость 109,63 гривен.

Стоимость куриных яиц "Ясенсвит" в количестве 30 штук двигается в пределах 181,90-182,70 гривен, и средняя цена составляет 182,30 гривен.

Чем полезны яйца

Кроме холестерина яйца содержат немало насыщенных жиров и витаминов, имеют большое содержание чистого белка и мало калорий.

Они также содержат питательные вещества, такие как лютеин и зеаксантин, достаточно полезные для глаз, и холин, который помогает поддерживать здоровье мозга и нервной системы.

 

Кстати, в Украине продолжает дешеветь овощ , который в прошлом году бил все рекорды по ценам.

Читайте также, в Украине подорожает популярный вкус, который любят почти все.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯйцаЦены в Украине