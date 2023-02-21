В Украине выбрали лучшую военную марку года: результаты голосования (фото)

В Украине определилась тройка лидеров опроса за лучшую военную почтовую марку 2022 года. Голосование проводилось в "Дії" и на страницах Укрпочты, а также ее гендиректора Игоря Смелянского в соцсетях.

В министерстве цифровой трансформации Украины на Telegram-канале уточнили, что всего в опросе через "Дію" было зарегистрировано более 638 тысяч голосов за ту или иную военную марку. К этому добавилось еще более 10 тысяч мнений граждан о фаворитах, озвученных на страницах Укрпочты и Смелянского.

21 февраля было объявлено о результатах народного голосования.

Первое место

О сюрпризе с победительницей говорить не приходится. Довольно ожидаемо ею стала марка о лучшем направлении для военного корабля российских оккупантов.

Так, почтовая марка "Русскій воєнний корабль, іді … !" одержала победу с результатом 197 814 голосов.

"Она спровоцировала невиданный ранее ажиотаж к почтовым маркам. За ней стояли в длинных очередях, охотились на вторичном рынке и платили сумасшедшие средства, чтобы получить экземпляр в коллекцию. Эта марка с историей, которую до сих пор пересказывают во всем мире, является знаковой для каждого украинца", - отмечают в Укрпочте на странице в Facebook.

Вот победитель всеукраинского голосования за лучшую военную марку 2022 года (фото: facebook.com/ukrposhta)

Напомним, что марка была выпущена в тираж 15 апреля минувшего года, а как раз за день до этого в Черном море украинскими ракетами "Нептун" был подбит и потоплен флагман российского черноморского флота крейсер "Москва". Именно этот корабль "послали" защитники острова Змеиный.

Фото: марка от Укрпочты с "русским военным кораблем", побившая все рекорды

У кого "серебро"

Блок-марка "Вільні, Незламні, Непереможні" в этом народном голосовании набрала 123 667 "за", таким образом получив второе место.

Блок-марка "Вільні, Незламні, Непереможні" (фото: t.me/igorsmelyansky)

Эту марку с конвертом Укрпочта выпустила в августе ко Дню Независимости. В центре марки изображен украинский защитник, а также женщин, одна из которых находится в разрушенном оккупантами доме. К тому же изображен разбомбленный мариупольский театр с надписью "дети". Также можно увидеть окровавленную игрушку с вокзала Краматорска.

Кто замыкает топ-3

Марка со ставшим самым известным приветствием, в честь которого Укрпочта создала работу "Доброго вечора, ми з України", получила 97 629 голосов в опросе, и заняла третье место.

Марка "Доброго вечора, ми з України!" (фото: t.me/igorsmelyansky

Слова на этой марке - это знаменитая фраза участника группы "ДахаБраха" Марка Галаневича, с которой обычно музыканты начинают свои концерты на гастролях по всему миру. При этом выражение с начала полномасштабной войны РФ против нашего государства стало активно использоваться в сообщениях военных, чиновников, простых украинцев, появилась масса роликов с ее использованием, в частности - в музыкальных, которые сейчас также можно слышать на рингтонах.

Выходит новая марка

Кстати, Укрпочта также объявила о начале предпродаж почтового набора "ПТН ПНХ!" На ней - граффити всемирно известного уличного художника Бэнкси с разрушенного дома в Бородянке с изображением мальчика, который искусным броском одерживает победу над взрослым дзюдоистом.

Тираж марочного листа составил всего 250 тысяч экземпляров. Стоимость почтового набора составляет 196 гривен.

В Укрпочте рассказали, что марки содержат благотворительную составляющую: средства пойдут на восстановление учебных заведений, поврежденных в результате военной агрессии РФ.

Укрпочта выпускает новую марку "ПТН ПНХ!" (фото: facebook.com/ukrposhta)