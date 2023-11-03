В Украине родился малыш-рекордсмен: удивились врачи и родители

В Днепре родился младенец очень крупных размеров. Его вес составляет 6 килограммов, а рост 60 сантиметров. Такие габариты удивили и медиков, и родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание ТСН.

Что известно о младенце

Как говорят врачи, сейчас девочка чувствует себя хорошо, а через несколько лет вообще не будет отличаться от своих сверстников.

УЗИ изначально показало, что ребенок должен был родиться с вдвое меньшими показателями. Поскольку во время родов врачи поняли, что младенец будет большой, сделали кесарево сечение.

Мама новорожденной девочки - Анастасия Никополя, будучи беременной, несмотря на постоянные обстрелы РФ, родной район не покидала. Ее муж работает в полиции, а дедушка служит на передовой фронта.

"До седьмого месяца у меня практически вообще не было живота, а потом где-то месяцев в семь с половиной, восемь я говорю: "Что-то мне так тяжело дышать, что-то у меня синяки на ребрах. Уже на девятом месяце такой был живот, необъятный. Мне мой племянник говорил: "Тетя, когда ты лопнешь уже?" - рассказала она.

По словам счастливой мамы, великанов в семье до этого не было. Однако она с детства имеет сахарный диабет, предполагает, что может это могло повлиять на вес дочери.

Девочку родители решили назвать Мирославой.