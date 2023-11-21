В Украине хотят отмечать популярный в мире праздник. Какая его цель и традиции

Зачем Украине Международный день мужчин

Авторы законопроекта убеждены, что такой праздник нужен для обеспечения полноценного равенства полов. Поскольку в Украине и других странах существуют такие праздники как Международный женский день и День прав человека, важно установить и Международный мужской день.

"Установление Международного мужского дня может быть важным шагом в поддержании гендерного равенства. Оно показывает, что общество признает важность прав и проблем мужчин, а также их вклад в общество. Это может стимулировать положительные изменения в представлениях о полу и взаимоотношениях между полами", - говорится в объяснительной записке.

Как этот праздник отмечают в мире

Джер Тилуксинг впервые ввел Международный день мужчин 19 ноября в честь дня рождения своего отца в Тринидаде и Тобаго. Однако на Мальте Международный день мужчин отмечают с 1994 года неофициально.

Тилуксинг пропагандировал Международный мужской день как не просто гендерный день, а день, когда можно решать все вопросы, касающиеся мужчин и мальчиков. В последнее время праздник начал нести определенную социальную миссию, актуализируя проблемы мужчин.

Каждый год 19 ноября в мире рассматриваются актуальные темы. Например, в 2003 году была тема мужского здоровья, а в 2009 - тема положительной роли мужчин.

В 2009 году были также утверждены цели празднования Международного дня мужчин:

поощрение положительной ролевой модели мужчин

для празднования мужского положительного вклада в общественность, государство, семью, брак, воспитание детей и окружающую среду

для сосредоточения внимания на мужском здоровье, социальном, эмоциональном, физическом и духовном благополучии

для усиления внимания к вопросу дискриминации по отношению к мужчинам в сфере социальных услуг, социальных отношений и права

для улучшения отношений между представителями разных полов и обеспечения гендерного равенства.

для создания более безопасного и лучшего мира, где люди могут развиваться, чтобы полностью раскрыть свой потенциал

Интересные традиции празднования

В Австралии 19 ноября мужчины носят красную розу в знак силы характера и мужества, а женщины дарят им цветы.

В Китае в городе Гонконг в 2010 году состоялось особенное празднование Международного дня мужчин. Всем мужчинам предложили бесплатно ездить на городской канатной дороге Нгун Пинг 360 Тунг Чунг в оба конца.

В Танзании в 2011 году провели мероприятие с представлениями, играми и образовательными лекциями. Проводили также футбольный турнир, для участия в котором каждая команда должна была посетить две информационные сессии по сексуальному и репродуктивному здоровью мужчин, ВИЧ/СПИДу, гендерным ролям и надлежащему управлению.

Во Франции Discovery Channel провел соревнования по наращиванию усов к Международному мужскому дню 2010 года. Победители конкурса определило народное голосование.

Вместе с тем во многих странах мира в Международный день мужчин принято проводить социальные мероприятия, направленные на поднятие и решение той или иной актуальной проблемы мужчин.