День достоинства и свободы 2023: история важного праздника

День достоинства и свободы отмечается в Украине 21 ноября, начиная с 2014 года. Это очень важный для всех украинцев день.

История праздника

Впервые праздники были установлены в 2014 году, согласно указу президента Украины №872/2014 от 13.11.2014 года. Этот день установлен "с целью сохранения и донесения до современного и будущего поколений информации о судьбоносных событиях в Украине начала ХХІ века, утверждения идеалов свободы и демократии, а также воздаяния патриотизма и мужества граждан, которые осенью 2004-го и в ноябре 2013-го - феврале 2014 стали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов нашего государства и его европейского выбора".

21 ноября 2013 года на майдан Незалежности в Киеве вышли несколько сотен человек, чтобы выразить свой протест против решения власти, которое угрожало Украине потерей независимости и перечеркивало ее европейское будущее.

Одновременно с установлением Дня Достоинства и Свободы указом №871/2014 Президент отменил празднование Дня Соборности и Свободы и возобновил День соборности Украины. Празднование Дня Соборности Украины и Дня Свободы президент Виктор Янукович упразднил в 2011 году, введя вместо них День Соборности и Свободы Украины.

Отметим, что в этот день, с интервалом девять лет, начались два судьбоносных для современной Украины события: Оранжевая революция 2004-го и революция Достоинства 2013-го.

Исторически сложилось, что украинцы выходили на акции протеста именно в двадцатых числах ноября. Кроме этого, Оранжевая и Революция достоинства начинались с недовольства действиями Виктора Януковича. Да, в 2004 году украинцы требовали повторных выборов, а в 2013-м - поддержать евроинтеграцию.

Оранжевая революция в Украине (фото: uinp.gov.ua)

Более того, первые массовые выступления против экс-президента Виктора Януковича прошли и в ноябре 2010-го. Тогда тысячи человек собрались на Майдане против принятия Радой проекта Налогового кодекса. Массовые митинги начались 16 ноября, но наибольший масштаб набрали именно 22 ноября, к годовщине Оранжевой революции.

Евромайдан в Киеве (uinp.gov.ua)