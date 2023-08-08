В Украине может появиться новый праздник и дополнительный выходной: что хотят ввести

Зачем в Украине День благодарения

Авторы законопроекта №9574 утверждают, что установление даты празднования Дня благодарения говорит о поднятии благодарности на общенациональный уровень, когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать.

"Почему именно 22 октября? Осенняя пора, богатая урожаем овощей и фруктов, будет способствовать введению традиции проводить данный праздник за праздничным (семейным) столом. В мире 22 октября отмечают День перемен к лучшему. Праздник "National Make A Difference Day" посвящен тому, чтобы люди имели возможность совместными усилиями изменить мир к лучшему, помочь окружению и сделать жизнь лучше, что логично сочетается с идеей Дня благодарения", - говорится в объяснительной записке.

Отрывок из объяснительной записки к законопроекту (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Если законопроект будет принят, перечень государственных праздников изменится следующим образом:

1 января - Новый год

8 марта - Международный женский день

1 мая - День труда

8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов

28 июня - День Конституции Украины

15 июля - День Украинской Государственности

24 августа - День независимости Украины

1 октября - День защитников и защитниц Украины

22 октября - День благодарения

25 декабря - Рождество Христово

Добавим, что во время действия военного положения выходные на государственные праздники отменяются.

Что известно о празднике Дня благодарения

День благодарности отмечают во многих странах мира, и чаще всего они связаны с окончанием сельскохозяйственных работ. Главная цель - поблагодарить за урожай и все достижения нации в течение года.

Наиболее распространенный День благодарения в США - 23 ноября. В Канаде его отмечают в октябре, в Украине - неофициально в сентябре. С 17 сентября 2017 года Праздник благодарности отмечается в формате Всеукраинского и приобретает особое распространение среди протестантской среды.

Стоит отметить, что в украинской культуре есть похожий праздник еще со времен славян. Речь идет о Праздник жатвы, Обжинки, который отмечали по окончании сбора урожая.

Символом Дня благодарения в США является индейка (фото: startravel.ua)

В США, которые фактически являются зачинателями Дня благодарения, принято праздновать в кругу семьи. Родственники и друзья съезжаются со всей страны за общий стол с традиционными блюдами.

Обязательными в День благодарения являются фаршированный индейка с клюквенным вареньем и сладкий пирог с тыквенной начинкой. Ко Дню благодарения по всей стране откармливают большое количество индеек, чтобы обеспечить каждую американскую семью хотя бы одним.