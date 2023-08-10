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В Украине в теле ребенка обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев (фото)

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Киев, Четверг 10 августа 2023 11:13
В Украине в теле ребенка обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев (фото) Врачи в Киеве вытащили из дыхательных путей ребенка ложку (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве врачи удалили игрушечную ложечку длиной 4 сантиметра с дыхательных путей 6-летней девочки. До этого ребенок в течение нескольких месяцев жаловался на кашель и затрудненное дыхание.

Об этом сообщили на странице больницы Охматдет в Facebook.

Почему долго не могли выявить проблему

Жалобы на плохое самочувствие появились у ребенка еще в марте.

Тогда родители девочки обратились в медицинское учреждение, где был поставлен диагноз обструктивный бронхит. Однако, несмотря на тщательное лечение, состояние ребенка никак не улучшалось.

В результате этого 6-летняя Яна была направлена на дополнительный осмотр в Национальную детскую специализированную больницу Охматдет.

Там врачи во время обследовании обнаружили чужеродный предмет в дыхательных путях девочки. Позже оказалось, что этим предметом была пластиковая ложечка длиной в 4 сантиметра.

"Нетипичным было размещение ложечки в левом бронхе. Ведь почти всегда посторонние предметы попадают в правую сторону. Также удивило то, что девочке 6 лет - обычно подобные случаи случаются с детьми в возрасте до 3 лет", - рассказал Сергей Руденко, заведующий отделением педиатрии.

После успешной процедуры удаления ложечки специалистами больницы, состояние Яны ощутимо улучшилось. К счастью, все прошло без серьезных осложнений.

В Украине в теле ребенка обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев (фото)В Украине в теле ребенка обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев (фото)В Украине в теле ребенка обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев (фото)В Украине в теле ребенка обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев (фото)В Украине в теле ребенка обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев (фото)В Украине в теле ребенка обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев (фото)Украинские медики вытащили из дыхательных путей ребенка ложку (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет

Чаще всего дети проглатывают игрушки, пуговицы, иглы, шпильки, батарейки, кнопки, большие монеты, магниты, украшения, зубочистки и гвозди.

Признаки того, что ваш ребенок проглотил посторонний предмет:

  • кашель
  • затрудненное глотание и дыхание
  • повышенное выделение слюны
  • слюна с кровью
  • отказ от еды
  • срыгивание, тошнота, рвота
  • жалобы на боли в животе, в груди, горле
  • ухудшение общего состояния
  • изменение в поведении

Если вы подозреваете, что ваш ребенок мог съесть какой-нибудь мелкий предмет, наблюдайте за состоянием ребенка в течение нескольких часов.

Однако, если вы уверены, что ваш малыш проглотил посторонний предмет, не ожидайте симптомов, а вызывайте скорую помощь.

К тому же категорически запрещено делать следующие вещи:

  • не вызывайте рвоту
  • не делайте клизму
  • не давайте малышу препараты слабительного действия
  • не пытайтесь выдавить предмет
  • не пытайтесь протолкнуть предмет едой или водой

Ранее мы сообщали, что в Черкассах врачи вытащили из горла ребенка иглу.

Также мы писали, в Днепре врачи спасли необычным способом ребенка, который проглотил булавку.

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