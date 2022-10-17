В Украине некоторые пациенты могут бесплатно получить лекарства: что нужно знать

В Украине пациенты с эпилепсией могут бесплатно или с "незначительной платой" получить препараты по программе "Доступные лекарства". Для этого нужно знать несколько важных нюансов.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram .

Эпилепсия - это неврологическое заболевание, которое невозможно вылечить, но при условии регулярного употребления лекарства эпилептические приступы можно сдерживать.

Как получить лекарства

При эпилепсии пациенты могут получать необходимые лекарства бесплатно. Для этого сначала невролог или психиатр должен создать и внести в Электронную систему здравоохранения план лечения. После чего врач выпишет первый электронный рецепт на "Доступные лекарства".

Специалисты отмечают, что если план лечения уже есть, то рецепт может выписать даже семейный врач. Поэтому к кому обращаться удобнее - выбирает сам пациент.

Всего в программу "Доступные лекарства" входит 27 торговых названий лекарственных средств для лечения эпилепсии. Однако, 5 из них пациенты могут получить в аптеках бесплатно, другие с доплатой.

В частности, получить лекарство по рецепту можно в аптеке, имеющей контракт с НСЗУ. Узнать адрес такой аптеки можно по номеру контакт-центра 16-77

Добавим, что пациенты с такими хроническими заболеваниями могут также получить лекарства безвозмездно или с незначительной доплатой:

сердечно-сосудистые;

бронхиальная астма;

диабет 2 типа;

сахарный диабет;

несахарный диабет;

расстройства психики и поведения.

Важно, что антибиотики не являются частью программы "Доступные лекарства", пациенты могут приобрести их только за свой счет.

Во время военного положения действуют как электронные, так и бумажные рецепты. Они все равно действительны.