В Украине дешевеет овощ, который зимой бил ценовые рекорды
С начала текущей недели на украинский рынок начали массово поступать партии импортного картофеля нового урожая, что уже отразилось на ценах местной продукции.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.
Что сейчас с ценами на картофель
В настоящее время цены на картофель в Украине снизились в среднем на 12% за последнюю неделю и достигают 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг).
Импортный картофель нового урожая из Египта и Азербайджана продается по 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).
Также выросло предложение местного картофеля, поскольку большинство производителей спешит реализовать остатки прошлогоднего урожая и сконцентрироваться на посевной кампании. Население также активно продает остатки картофеля, качество которых оставляет желать лучшего.
Несмотря на удешевление, цены на картофель в Украине остаются в среднем в 2,5 раза выше, чем в тот же период в прошлом году.
Сколько стоит картофель в магазинах
Пока в украинских магазинах продается картофель от 24.90 гривен за килограмм.
Цена картофеля в Украине (Скриншот)
К слову, в Украине стремительно дорожает национальный фрукт.
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