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В Украине дешевеет овощ, который зимой бил ценовые рекорды

Четверг 21 марта 2024 09:49
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В Украине дешевеет овощ, который зимой бил ценовые рекорды Фото: В Украине обвалились цены на картофель (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

С начала текущей недели на украинский рынок начали массово поступать партии импортного картофеля нового урожая, что уже отразилось на ценах местной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Что сейчас с ценами на картофель

В настоящее время цены на картофель в Украине снизились в среднем на 12% за последнюю неделю и достигают 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг).

Импортный картофель нового урожая из Египта и Азербайджана продается по 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).

Также выросло предложение местного картофеля, поскольку большинство производителей спешит реализовать остатки прошлогоднего урожая и сконцентрироваться на посевной кампании. Население также активно продает остатки картофеля, качество которых оставляет желать лучшего.

Несмотря на удешевление, цены на картофель в Украине остаются в среднем в 2,5 раза выше, чем в тот же период в прошлом году.

Сколько стоит картофель в магазинах

Пока в украинских магазинах продается картофель от 24.90 гривен за килограмм.

В Украине дешевеет овощ, который зимой бил ценовые рекорды

Цена картофеля в Украине (Скриншот)

К слову, в Украине стремительно дорожает национальный фрукт.

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