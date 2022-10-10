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В Украине из-за обстрелов остановили очное обучение: названы области

В Украине из-за ракетных обстрелов остановили обучение (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине 10 октября российские войска массово наносят ракетные удары по некоторым городам. Поэтому после обстрелов решили отменить обучение в очном формате в ряде областей.

Где школы будут работать в режиме онлайн - читайте ниже.

В частности, сейчас есть информация, что в Волынской, Ровенской, Львовской и Черниговской областях обучение будет проходить дистанционно. Уже есть подтверждение местных властей.

Что сейчас известно

Глава Волынской ОГА (ОВА) Юрий Погуляйко заявил, что из-за утренних обстрелов офлайн-обучения в школах области сегодня будет приостановлено. Также он призвал во время воздушной тревоги пройти в безопасное место.

Руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль написал, что 10 октября обучение в школах региона переводят в дистанционный режим. Он заявил, что безопасность детей в приоритете.

Кроме того, глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус сообщил, что из-за террористических атак России от сегодняшнего дня все учебные заведения будут работать дистанционно.

Мэр Львова Андрей Садовый также сообщил о введении онлайн-обучения. В частности, уроки должны начаться через час после завершения тревоги. Добавим, что в городе уже зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры. Соответствующие уже службы выехали на место.

Российские войска атаковали также Киев. Уже известно о нескольких попаданиях в объекты критической инфраструктуры города, есть пострадавшие. Местных жителей призывают не выходить из укрытий, ведь воздушная тревога продолжается на всей территории страны.

Ранее мы сообщали, что в Украине массовые перебои со светом из-за обстрелов россиян.

Также мы писали, что в Киеве из-за массового ракетного обстрела остановили метро.

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