RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине на 20% подешевел популярный овощ: какая сейчас стоимость

Цены на картофель упали (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине цены на картофель нового урожая упали. Сейчас он продается по 16-24 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Об этом пишет EastFruit.

Почему снизилась цена

Аналитики говорят, что основной причиной понижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения данной продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно.

При этом качество предлагаемой продукции часто невысокое, что оказывает давление на цены в этом сегменте.

По подсчетам экспертов, в начале июля 2022 года цена на картофель в Украине была в среднем на 38% ниже, чем сейчас. При этом аналитики не исключают, что тенденция снижения цены в этом сегменте может сохраниться и дальше, по мере увеличения предложения картофеля на рынке.

Какие цены

По данным сайта "Мінфін", по состоянию на 6 июля, средняя цена на молодой картофель в украинских супермаркетах составляет 33,73 грн/кг.

В супермаркете "Varus" килограмм молодого картофеля стоит 25,90 грн.

(скриншот)

В "АТБ" такой картофель продают несколько дороже - 29,95 грн/кг.

(скриншот)

Дороже всего молодой картофель стоит в супермаркете "Novus". Сейчас его продают по 39,99 грн/кг.

(скриншот)

Ранее мы сообщали, какую ошибку при варке картофеля совершают практически все люди.

Также мы писали, как почистить целую кастрюлю молодого картофеля за пару минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продуктыкартофель