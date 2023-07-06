В Украине на 20% подешевел популярный овощ: какая сейчас стоимость

Почему снизилась цена

Аналитики говорят, что основной причиной понижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения данной продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно.

При этом качество предлагаемой продукции часто невысокое, что оказывает давление на цены в этом сегменте.

По подсчетам экспертов, в начале июля 2022 года цена на картофель в Украине была в среднем на 38% ниже, чем сейчас. При этом аналитики не исключают, что тенденция снижения цены в этом сегменте может сохраниться и дальше, по мере увеличения предложения картофеля на рынке.

Какие цены

По данным сайта "Мінфін", по состоянию на 6 июля, средняя цена на молодой картофель в украинских супермаркетах составляет 33,73 грн/кг.

В супермаркете "Varus" килограмм молодого картофеля стоит 25,90 грн.

(скриншот)

В "АТБ" такой картофель продают несколько дороже - 29,95 грн/кг.

(скриншот)

Дороже всего молодой картофель стоит в супермаркете "Novus". Сейчас его продают по 39,99 грн/кг.

(скриншот)