В Украине на 11% подорожал популярный овощ

На сколько подорожала морковь

На данный момент фермеры продают оптом качественную морковь не дешевле 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг), что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.



Отраслевые эксперты отмечают, что тенденция роста цен отмечается исключительно в сегменте моркови высокого качества, которая закупается для длительного хранения.

Почему растут цены на овощ?

Цена на морковь выросла из-за заметного повышения торговой активности в сегменте качественной моркови.

Дело в том, что большинство украинских хозяйств приостановили продажу этого корнеплода в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение.

К реализации они предлагают только излишки, в результате чего предложение моркови на рынке несколько ограничено.

Сейчас стоимость качественной моркови в Украине уже в среднем в 2,9 раза выше, чем год назад. При этом некоторые производители планируют и дальше повышать цены при сохранении современных темпов сбыта.