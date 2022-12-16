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В Украине на 11% подорожал популярный овощ

Фото: В Украине дорожает морковь (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине стала дорожать морковь. Как известно, без этого овоща не обходится практически никто.

О подорожании продукта рассказали в издании AgroNews.

На сколько подорожала морковь

На данный момент фермеры продают оптом качественную морковь не дешевле 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг), что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отраслевые эксперты отмечают, что тенденция роста цен отмечается исключительно в сегменте моркови высокого качества, которая закупается для длительного хранения.

Почему растут цены на овощ?

Цена на морковь выросла из-за заметного повышения торговой активности в сегменте качественной моркови.

Дело в том, что большинство украинских хозяйств приостановили продажу этого корнеплода в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение.

К реализации они предлагают только излишки, в результате чего предложение моркови на рынке несколько ограничено.

Сейчас стоимость качественной моркови в Украине уже в среднем в 2,9 раза выше, чем год назад. При этом некоторые производители планируют и дальше повышать цены при сохранении современных темпов сбыта.

Ранее мы писали, что украинцам рассказали, подорожает ли картофель в скором времени.

Напомним, что эксперты рассказали, что к весне многие овощи сильно подорожают, а один будет в дефиците.

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