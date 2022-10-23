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Украинец преодолел паломнический Путь святого Иакова, чтобы собрать деньги на лечение военных

Фото: львовянин совершил благотворительное паломничество к могиле святого Иакова (facebook.com/LvivskaODA)
Автор: Владимир Костырин

Украинец совершил паломничество из Львова в испанский город Сантьяго-де-Компостелла к могиле святого Иакова. Мужчина преодолел на велосипеде путь длинной 3549 километров за 22 дня, собирая средства на лечение военных ВСУ.

Об этом 23 октября передали в пресс-службе Львовского городского совета.

Николай Ищук, отправившись в паломнический путь святого Иакова, ежедневно преодолевал на своем байке более сотни километров через разные европейские государства.

Накануне поездки львовянин подписал меморандум о благотворительном сотрудничестве со соучредителем благотворительного фонда "С Ангелом на плече" и генеральным директором Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им.Ю.Липы.

Отправляясь в путешествие, пан Николай просил своих знакомых распространить изображение QR-кода в соцсетях, чтобы каждый неравнодушный человек мог приобщиться к сбору средств.

Вот так выглядит этот QR-код (фото: facebook.com/LvivskaODA)

Сама благотворительная инициатива Путь святого Иакова реализуется с содействием Львовской ОВА и облсовета.

Отметим, что к могиле святого Иакова ведет множество маршрутов, в том числе и из Украины. Нынешнее путешествие пана Николая создала еще один - из Львова. В поход своим ходом, на велосипедах и лошадях отправляются не только христиане, но и люди других вероисповеданий, а также атеисты.

В самой Испании существует девять официальных паломнических путей:

  • Английский (112 км),
  • Зимний (235 км),
  • Первоначальный (160 км),
  • Северный (190 км),
  • Португальский (118 км),
  • Прибрежный португальский (170 км),
  • Французский (161 км),
  • Виа де ла Плата (250 км),
  • путь Фистерре (118 км).

Но на практике паломники начинают дорогу из Австрии, Польши, Украины, Бельгии, Италии, и других стран. Проделавшие путь пилигримы получают соответствующий сертификат паломника.

Сертификат паломника (фото: Oficina del peregrino)

Напомним, ранее в феврале мы рассказывали, как путешественник проехал на велосипеде и с флагом Украины пол Европы.

А также писали, как официант из Киева пешком дошел до Запорожья, чтобы собрать миллион для ВСУ.

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