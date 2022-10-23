Украинец преодолел паломнический Путь святого Иакова, чтобы собрать деньги на лечение военных

Николай Ищук, отправившись в паломнический путь святого Иакова, ежедневно преодолевал на своем байке более сотни километров через разные европейские государства.

Накануне поездки львовянин подписал меморандум о благотворительном сотрудничестве со соучредителем благотворительного фонда "С Ангелом на плече" и генеральным директором Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им.Ю.Липы.

Отправляясь в путешествие, пан Николай просил своих знакомых распространить изображение QR-кода в соцсетях, чтобы каждый неравнодушный человек мог приобщиться к сбору средств.

Вот так выглядит этот QR-код (фото: facebook.com/LvivskaODA)

Сама благотворительная инициатива Путь святого Иакова реализуется с содействием Львовской ОВА и облсовета.

Отметим, что к могиле святого Иакова ведет множество маршрутов, в том числе и из Украины. Нынешнее путешествие пана Николая создала еще один - из Львова. В поход своим ходом, на велосипедах и лошадях отправляются не только христиане, но и люди других вероисповеданий, а также атеисты.

В самой Испании существует девять официальных паломнических путей:

Английский (112 км),

Зимний (235 км),

Первоначальный (160 км),

Северный (190 км),

Португальский (118 км),

Прибрежный португальский (170 км),

Французский (161 км),

Виа де ла Плата (250 км),

путь Фистерре (118 км).

Но на практике паломники начинают дорогу из Австрии, Польши, Украины, Бельгии, Италии, и других стран. Проделавшие путь пилигримы получают соответствующий сертификат паломника.

Сертификат паломника (фото: Oficina del peregrino)