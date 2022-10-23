Украинец преодолел паломнический Путь святого Иакова, чтобы собрать деньги на лечение военных

Украинец совершил паломничество из Львова в испанский город Сантьяго-де-Компостелла к могиле святого Иакова. Мужчина преодолел на велосипеде путь длинной 3549 километров за 22 дня, собирая средства на лечение военных ВСУ.
Об этом 23 октября передали в пресс-службе Львовского городского совета.
Николай Ищук, отправившись в паломнический путь святого Иакова, ежедневно преодолевал на своем байке более сотни километров через разные европейские государства.
Накануне поездки львовянин подписал меморандум о благотворительном сотрудничестве со соучредителем благотворительного фонда "С Ангелом на плече" и генеральным директором Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им.Ю.Липы.
Отправляясь в путешествие, пан Николай просил своих знакомых распространить изображение QR-кода в соцсетях, чтобы каждый неравнодушный человек мог приобщиться к сбору средств.
Вот так выглядит этот QR-код (фото: facebook.com/LvivskaODA)
Сама благотворительная инициатива Путь святого Иакова реализуется с содействием Львовской ОВА и облсовета.
Отметим, что к могиле святого Иакова ведет множество маршрутов, в том числе и из Украины. Нынешнее путешествие пана Николая создала еще один - из Львова. В поход своим ходом, на велосипедах и лошадях отправляются не только христиане, но и люди других вероисповеданий, а также атеисты.
В самой Испании существует девять официальных паломнических путей:
Но на практике паломники начинают дорогу из Австрии, Польши, Украины, Бельгии, Италии, и других стран. Проделавшие путь пилигримы получают соответствующий сертификат паломника.
Сертификат паломника (фото: Oficina del peregrino)
Напомним, ранее в феврале мы рассказывали, как путешественник проехал на велосипеде и с флагом Украины пол Европы.
А также писали, как официант из Киева пешком дошел до Запорожья, чтобы собрать миллион для ВСУ.