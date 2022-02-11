Мандрівник проїхав на велосипеді і з прапором України пів Європи: ночував просто неба

32-річний Юрій Петрань з Хмельницької області подорожує світом велосипедом і з прапором України. Зазначається, що ще у листопаді 2021-го чоловік навантажив двоколісний їжею і наметом та самотужки рушив у подорож через пів Європи.

Юрій розповіла, що за час подорожей до друзів трохи відвик. Адже тепер тільки він велосипед і телефон.

Зазначається, що його мандрівка почалася ще восени - з мрії.

"Планував доїхати тільки до Словенії, якщо запустять до Європи. Я їхав абсолютно без вакцинації, без тестів. Потім увійшов в кураж і вирішив доїхати до океану", - розповів він.

32-річний українець Юрій Петрань (скрін з відео)

Він проїхав велосипедом майже п'ять тисяч кілометрів до Португалії, де океан. З собою мав лише багаж каструль, їжу та намет. До того ж чоловік інколи пробирався через багнюку та кучугури. Ночував або в українців, які живуть у кожній з країн, або просто неба.

За три місяці він витратив 1200 євро. Він розповідає, що намагається подорожувати бюджетно і найбільше коштів витратив на купівлю продуктів, трохи на екскурсії та хостели, бо ночував там, коли ночі були надто холодними.

"Без сумнівів - знову у подорож. Зараз додому. Побачити рідних. Буду планувати поїздку до екзотичних країн велосипедом", - поділився планами мандрівник.