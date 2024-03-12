Украинец, без которого не было бы искусственного интеллекта. Как Ивахненко стал крестным отцом нейросетей

С чего начинал великий ученый

Алексей Ивахнеко родился в городе Кобеляки Полтавской области в семье учителей местной гимназии в 1913 году. Получать образование он отправился в Киев, где окончил Электротехнический техникум.

Далее Алексей два года работал инженером на строительстве крупнейшей в СССР Березняковской ТЭЦ на Урале. Именно здесь он в первый раз работал с автоматическими системами регулирования электрогенераторов.

Алексей Ивахненко в годы работы на Березняковской ТЭЦ (фото: gmdh.net/AG/AG.htm)

Это отрасль, где Ивахненко смог реализоваться настолько, что сегодня его называют "патриархом украинской автоматики".

После того как в 1944 году Украину освободили от немецких войск, Алексей вернулся в Киев из Ленинграда. Он продолжил заниматься наукой и стал преподавать в Киевском политехническом институте.

Выдающиеся исследования Алексея Ивахненко

В области электроавтоматики ученый разработал новый принцип автоматического регулирования скорости электродвигателей переменного тока с помощью магнитных усилителей.

На тот момент в сообществе инженеров было убеждение, что асинхронные двигатели нельзя регулировать. Однако Ивахненко все же удалось доказать обратное и продемонстрировать результат.

На основе этих знаний позже был разработан так называемый магнитный привод. Его использовали на электростанциях для регулировки подачи угольной пыли в топку котла.

Впоследствии Ивахненко продолжил свои исследования в области электроавтоматики. Он сосредоточился на теории инвариантности и теории комбинированных систем автоматического управления.

Когда Алексей взялся за это, в УССР уже 10 лет никто из ученых не подымал эти теории. Все из-за критики автора этой теории Щипанова.

Сам Ивахненко в своей диссертации впервые описал новый принцип управления автоматическими системами. Это убедило многих ученых применять теорию инвариантности на практике.

Благодаря диссертации украинский инженер ввел в использование такой термин как дифференциальная вилка. С течением времени ее начали широко использовать в электроавтоматике.

Начало развития нейронной сети

Однажды Ивахненко предложил использовать самообучение в конструировании автоматических систем. Таким образом, они могли бы продуктивнее работать.

Так Алексей стал создавать прототип современной нейронной сети. Ученый заинтересовался теорией перцептона Розенблата - компьютерной моделью того, как человеческий мозг воспринимает информацию.

Таким образом, Ивахненко понял: эту модель можно использовать для создания автоматической системы, которая будет распознавать образы или запросы.

В 1968 году Алексей написал научную статью "Метод группового учета аргументов - конкурент метода стохастической аппроксимации". Звучит сложно, но эта работа показала всю мощь знаний инженера.

Следует понимать, что именно МГУА является вычислительной нейросетью. Ивахненко был уверен: если создать сеть из нейронов в виде алгоритмов МГУА, эта структура превратится в сеть с активными нейронами, которые смогут работать самостоятельно.

Фактически так и получилось.

Алексей Ивахненко разработал первый алгоритм обучения глубоким многослойным нейросетям.

Признание и слава в мире

За время своей научной деятельности Ивахненко написал более 40 монографий и около 500 научных статей. Многие из них перевели на разные языки мира и напечатали в зарубежных периодических научных изданиях.

Особый интерес в научной среде вызвала тема МГУА. Разработки украинского инженера легли в основу конструирования и математического обеспечения специализированных вычислительных устройств и у нас, и за рубежом.

В США даже существовала компания, разрабатывавшая устройства, работающие по принципу Ивахненко.

Кроме того, англоязычная литература использует термин, введенный Алексеем. Если на украинском языке его разработка называется "Метод группового учета аргументов", то в переводе это "Group Method of Data Handling".

Этот термин вошел в мировые научные словари. О МГУА даже создали отдельный вебпортал со всеми наработками, начало которым положил украинец Алексей Ивахненко.

Алексей Ивахненко на конференциях, выступлениях и встречах со своими учениками (фото: gmdh.net/AG/AG.htm)

Алексей Ивахненко дважды был лауреатом Государственной премии УССР по работе по теории инвариантных автоматических систем и ряд публикаций по информационным технологиям в области искусственного интеллекта. Его также наградили орденом "Дружбы народов" и медалями "За трудовое отличие", "За доблестный труд".

В 2003 году инженер стал академиком НАН Украины. В 2007 году сердце Алексея Ивахненко перестало биться на 94-м году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.