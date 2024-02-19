Украина отмечает День Государственного Герба: интересные факты о символе страны

19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла решение об утверждении Государственного Герба независимой Украины. Гербом стал золотой трезубец, изображенный на синем щите, являющемся символом Киевского государства со времен правления Владимира Великого. Этот символ отражает непрерывность и продолжительность исторического развития народа.

В материале использованы данные с сайтов Википедия, Управления по культуре и охране культурного наследия Украины.

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Интересные факты о гербе Украины

Существует более сорока версий, которые рассматривают происхождение трезубца. Одна из самых распространенных версий утверждает, что этот древний знак является мистическим символом трехмерности мира.

Герб - символ трехмерности мира (фото: cultura.mkrada.gov.ua)

Религиозная версия утверждает, что это стилизованное изображение голубя - символа Святого Духа. Также существует популярная версия, что якобы трезубец - это сокол, который пикирует на добычу.

Авторы другой версии считают, что в трезубце зашифровано слово "воля". Эта версия, кстати, появилась уже после утверждения трезубца как герба УНР. Тогда некоторые также начали "расшифровывать" в трезубцы начальные буквы имен: Владимир, Ольга, Ярослав.

Некоторые считают, что в Гербе зашифровано слово "воля" (фото: cultura.mkrada.gov.ua)

Наши предки использовали трезубец как своеобразный оберег. Изображение трезубца археологи встречали во многих памятках культуры, датированных еще первым веком нашей эры.

Трезубец - родовой знак Рюриковичей. Из исторических источников известно, что после князя Игоря при заключении договоров ставили печати с трезубцем. На монетах времен Владимира Святославовича с одной стороны отчеканили его портрет, а с другой - трезубец.

В правление Ярослава Мудрого на монетах чеканилось изображение святого Георгия и трезубца на обороте.

Официальное изображение государственного герба УНР появилось 22 марта 1918 - ровно через два месяца после провозглашения ее независимости IV Универсалом Центральной Рады.

Особенно для возрождения государственной символики стали события зимы 2013-2014 года. На Майдане во время Революции Достоинства трезубцы рисовали на щитах и шлемах.

В мае 2014 года на фасаде гостиницы "Парус" в Днепре фанаты футбольного клуба "Днепр" нарисовали самый большой в Украине государственный герб.

Рисунок крупнейшего Герба Украины в Днепре (cultura.mkrada.gov.ua)