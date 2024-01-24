Украина стала экспортировать лук в Европу. Что будет с ценами на овощ

Экспорт лука

"Вероятнее всего Румыния, которая ранее активно импортировала лук из Молдовы, переключилась на закупку лука в Украине, поскольку запасы этой продукции в Молдове начали снижаться, а цены расти" - сообщил Федор Рыбалко, международный консультант по плодоовощной торговле и логистике.

По состоянию на сегодня цена на лук в Украине остаётся стабильной и составляет от 10 до 15 грн/кг, что эквивалентно $0,27-0,40 долларов США за кг, в зависимости от качества, региона и размера партии.

Очевидно, что на сегодняшний день экспорт лука в страны ЕС из Украины становится выгодным. Это в очередной раз подтверждает невероятное – Украина смогла восстановить производство лука всего лишь за один год, потеряв вследствие российских захватчиков до 80% площадей и инфраструктуры по выращиванию, хранению и доработке лука в южных регионах Херсонской области.

Вполне возможно, что рост поставок лука из Украины в страны ЕС может поддержать цены на лук на внутреннем рынке, особенно на продукцию высокого качества, однако для этого необходимо существенно нарастить объемы поставок, которые пока что остается сравнительно небольшими.

Соответственно, в ближайшее время цена на лук расти не будет.

Сколько сейчас стоит лук

Сейчас цена лука в украинских магазинах стартует от 14.80 гривен за килограмм.

Сколько стоит лук в Украине (Скриншот)