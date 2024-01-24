RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина стала экспортировать лук в Европу. Что будет с ценами на овощ

Фото: Лук в Украине (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине оптовые цены на лук в данный момент в два раза ниже прошлогодних и близки к средним многолетним. Однако страна начала экспортировать овощ в страны Евросоюза, в частности - в Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на EastFruit.

Экспорт лука

 "Вероятнее всего Румыния, которая ранее активно импортировала лук из Молдовы, переключилась на закупку лука в Украине, поскольку запасы этой продукции в Молдове начали снижаться, а цены расти" - сообщил Федор Рыбалко, международный консультант по плодоовощной торговле и логистике.

По состоянию на сегодня цена на лук в Украине остаётся стабильной и составляет от 10 до 15 грн/кг, что эквивалентно $0,27-0,40 долларов США за кг, в зависимости от качества, региона и размера партии.

Очевидно, что на сегодняшний день экспорт лука в страны ЕС из Украины становится выгодным. Это в очередной раз подтверждает невероятное – Украина смогла восстановить производство лука всего лишь за один год, потеряв вследствие российских захватчиков до 80% площадей и инфраструктуры по выращиванию, хранению и доработке лука в южных регионах Херсонской области.

Вполне возможно, что рост поставок лука из Украины в страны ЕС может поддержать цены на лук на внутреннем рынке, особенно на продукцию высокого качества, однако для этого необходимо существенно нарастить объемы поставок, которые пока что остается сравнительно небольшими.

Соответственно, в ближайшее время цена на лук расти не будет.

Сколько сейчас стоит лук

Сейчас цена лука в украинских магазинах стартует от 14.80 гривен за килограмм.

Сколько стоит лук в Украине (Скриншот)

Как мы ранее писали, в Украине подорожал "борщевой" овощ.

Также мы писали о продуктах, которые больше всего подорожали за последний год.

Читайте РБК-Украина в Google News
ціни в УкраїніЦены на продукты