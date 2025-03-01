Украина всегда была отдельной территорией

Популярное в российской пропаганде утверждение, что слово "Украина" происходит от "окраїна" и якобы указывает на территорию, являющуюся частью другой страны, не выдерживает никакой критики.

Александр Алферов подчеркивает, что термин "Украина" уже в XII веке упоминался как обозначение отдельной территории. Летопись 1187 года, где говорится о смерти князя Владимира Глебовича, употребляет слово "Украина", что четко указывает на самостоятельную территорию, отличную от других княжеств того времени.

Более того, в исторических источниках Московии XVII века термин "Украина" использовался для обозначения различных государств, таких как "Литовская Украина" или "Польская Украина".

Это свидетельствует о том, что "Украина" воспринималась как отдельная политическая единица, а не просто пограничная зона, как пытаются это представить российские историки.

Российские манипуляции: как пропаганда изменила значение слов

Пропаганда Кремля использует манипуляцию с понятием "окраїна" для того, чтобы навязать миру мысль о зависимости Украины от России. Алферов призывает быть осторожными при восприятии информации из Википедии и других источников, поскольку украинские версии часто переводятся с русского, где идея "України как окраїны" продолжает распространяться.

Не "марка", а самостоятельное государство

Некоторые российские историки пытаются сравнивать "Украину" с европейским термином "марка", означающим пограничную территорию. Однако, по мнению Алферова, это сравнение является абсолютно ошибочным. Украина в исторических источниках всегда употреблялась как обозначение конкретной территории с собственной идентичностью, а не просто пограничной зоны.

Подтверждение из московских источников: Украина не часть России

Пропагандисты также пытаются создать образ Украины как части России через документы царских времен. Однако даже в этих источниках Украина всегда воспринималась как отдельная территория. Петр I называл Малороссийский край (территорию Украины) "Украиной", что подтверждает, что эти два понятия были равнозначными.

Украина - это самостоятельное государство с многовековой историей

Миф о "окраїне" - это исключительно инструмент российской пропаганды, направленный на унижение украинской идентичности и отрицание ее исторической самостоятельности. Исторические источники и лингвистический анализ убедительно доказывают, что Украина - это древнее государство с собственной историей и культурой, а не "окраина" России.

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