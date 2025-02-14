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Депортировали в Сибирь. Как Советский Союз репрессировал евреев запада Украины

Украина, Пятница 14 февраля 2025 11:15
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Депортировали в Сибирь. Как Советский Союз репрессировал евреев запада Украины Фото: Влияние на еврейское сообщество в 1939 году (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

В 1939 году СССР, действуя по тайному соглашению с Германией, оккупировал восточные территории Польши. Это привело к массовым репрессиям против поляков, евреев и интеллигенции.

Как советская пропаганда формировала образы евреев и украинцев - об этом в интервью РБК-Украина рассказывает историк Василий Расевич.

В сентябре 1939 года Вторая мировая война началась нападением Германии на Польшу. К войне присоединился Советский Союз, оккупировав восточные территории Польши.

Официально это подавалось как "освобождение из-под польского ига" западных украинцев и белорусов, но на самом деле СССР действовал в соответствии с секретным протоколом пакта Молотова-Риббентропа, заключенного со Сталиным и Гитлером.

В то же время между СССР и Германией проходили переговоры по "еврейскому вопросу". Известно, что Москва отказалась принимать еврейских беженцев из Польши и переселять их в Сибирь. Это привело к значительному росту еврейского населения во Львове, которое в 1939 году увеличилось почти на четверть.

После включения западноукраинских земель в состав СССР советский режим начал масштабные репрессии. Они коснулись как поляков, так и евреев, особенно состоятельных представителей этих сообществ. Их арестовывали, осуждали и депортировали в Сибирь.

Советский Союз также постепенно вытеснял евреев из государственного аппарата, согласовывая свою политику с нацистской Германией. Эти события стали первым проявлением советского антисемитизма, который после войны только усиливался.

Напомним, что коммунистический режим, в отличие от нацистского, не получил должного осуждения от мирового сообщества. Многие семьи, в частности еврейские, стали трагическими свидетельствами этой несправедливости.

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