Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты

Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января, в день освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц в польском городе Освенцим в 1945 году. В этот день чествуют миллионы евреев и других жертв нацистского террора, чтобы сохранить память о трагедии и предотвратить повторение подобного ужаса в будущем. О трагедии Холокоста, советской цензуре и современной войне РФ против Украины РБК-Украина рассказал историк Анатолий Подольский.

Во время Второй мировой нацисты вместе со своими союзниками и коллаборационистами проводили массовые расстрелы и бесчеловечные убийства евреев во многих населенных пунктах оккупированной Восточной Европы. В гетто, трудовых и концентрационных лагерях а также во время массовых казней на местах погибло около 6 миллионов евреев.

Историю трагедии Холокоста в СССР замалчивали: там царил антисемитизм, из-за чего евреи меняли фамилии, вынуждены были отказываться от своей культуры и языка, боялись говорить о своем происхождении.

Историю Холокоста на территории Украины начали изучать только с момента обретения независимости. За годы исследований известно, что во время нацистской оккупации в годы Второй мировой в пределах современных границ Украины – от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя – погибло около 1,5 миллиона еврейских мужчин, женщин, детей.

Во время Холокоста людей убивали только за то, что они родились евреями, только за то, что они писали справа налево и надевали шляпу там, где христиане ее снимали, говорит историк и директор Украинского центра изучения истории Холокоста Анатолий Подольский.

В интервью РБК-Украина он вспомнил семейную историю трагедии в Бабьем Яру, где погибли его родственники, и рассказал, какой новый контекст приобретают преступления нацизма во время современной войны Украины с российскими оккупантами.

– Анатолий, насколько история Холокоста исследована с точки зрения цифр? Значительно ли различаются оценки, сколько евреев убил нацистский режим?

– Холокост, как и Голодомор, сталинские преступления, преступления коммунистического и нацистского режимов против Украины, против европейского сообщества, еврейского в том числе – эти преступления стали на самом деле изучаться в Украине после того, как наша страна стала суверенной, независимой. Судьба украинских евреев – это часть истории Украины. И ее нельзя рассматривать отдельно.

Чтобы понять ужас, который происходил, мы изучаем судьбы военнопленных, принудительных рабочих, судьбу людей, которые были под оккупацией, украинцев, евреев и представителей других национальностей. Все это тяжелая история Украины прошлого века, история народа в то время без государства. Мы были безгосударственным народом и мы боролись, находясь под советской диктатурой, под нацистской. Поэтому это часть истории Украины времен Второй мировой.

Открыто изучать украинская историография стала ее после 1991 года. За этот период у нас есть достижения: есть региональные исследования о местах памяти, о местах массовых захоронений, есть исследования о Праведниках народов мира, есть персональные истории.

Пишутся диссертационные исследования, выходят сборники документов, есть институции, профессиональные журналы, которые занимаются этой темой, как частью истории Украины, не чужой. Украинские евреи, как другие люди – это также часть нашей культуры. Эти люди тысячи лет жили здесь, на кладбищах похоронены многие поколения.

В гетто, трудовых и концентрационных лагерях а также во время массовых казней на местах погибло около 6 миллионов евреев (фото: wikipedia.org)

Относительно цифр – столько людей было убито во время Холокоста, Голодомора, в ГУЛАГе. Столько людей было убито диктаторскими режимами и, к сожалению, мы не восстановим имена всех.

Как результат более 30 лет исследований украинской и зарубежной историографии, мы можем осторожно говорить об около полутора миллионах еврейских женщин, детей и мужчин, погибших в годы нацистской оккупации Украины во время Второй мировой войны – оккупации 1941-1944 годов в современных границах Украины: от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя.

Были уничтожены еврейские общины, людей убивали не за сопротивление режиму, не за разность политических взглядов. Людей убивали только за то, что они родились евреями. Только за то, что они писали справа налево и надевали шляпу там, где христиане ее снимали. Это была ужасная антисемитская политика Третьего Рейха, которая стала государственной политикой.

В нацистской Германии и затем в оккупированных ей странах люди, которые преследовали евреев, получали дивиденды и поддержку. А люди, которые спасали евреев, подвергались преследованию и уничтожению со стороны нацистской диктатуры.

– Какие еврейские общины в Украине больше всего пострадали?

– Самые большие еврейские общины, еврейское население были во Львове, Одессе, тогдашнем Днепропетровске, Харькове, в Киеве. Большинство общин были уничтожены. И Бабий Яр – это также и символическое название мест расстрелов по всей стране.

На сегодня исследователи говорят, что известно об около 2 тысячах мест массовых захоронений украинских евреев, которые были убиты во времена нацистской оккупации. То есть места массовых убийств евреев, "Бабьи Яры", есть по всей Украине. А евреев западной Украины депортировали в лагеря смерти, которые сделали немецкие оккупанты на территории Польши. И там они погибали. И поэтому мы говорим сейчас о такой большой цифре.

Из-за убийства евреев нацистами по всей Украине многие городки остались без еврейских общин. Потому что во всех общинах на момент прихода в Украину Вермахта и СС, были убиты люди, которые здесь оставались.

Но благодаря украинцам, которые спасали евреев, своих соседей, сожителей, люди выживали во время нацистской оккупации – благодаря Праведникам народов мира. Они выжили благодаря неевреям, которые жили на территории Украины – украинцам, полякам и другим, которые спасали их, рискуя собственной жизнью.

Евреям удалось выживать благодаря Праведникам народов мира, которые спасали их, рискуя своей жизнью, – Анатолий Подольский (фото: предоставлено собеседником)

В Восточной Галичине, на Львовщине, Франковщине, Тернопольщине, в Дрогобыче были большие еврейские общины. Кого-то убивали на местах в гетто, кого-то депортировали в лагеря смерти Белжец, в лагеря смерти Собибор. Около 400 тысяч евреев Восточной Галичины погибли. На Волыни – в Луцке, Ровно и всех городках региона, погибли около 120 тысяч человек. Плюс – в крупных городах.

В целом человеку трудно осознать такие огромные цифры. Нам в Украине не трудно, потому что у нас идет уже одиннадцатый год войны, третий год полномасштабной, когда проклятый российский враг уничтожает граждан Украины за то, что мы граждане Украины. И мы знаем, что это такое. Сейчас видим такую же ненависть российского политического режима к украинской государственности, к украинской культуре, как у нацистов была ненависть к еврейскому этническому сообществу.

Люди так устроены, что лучше чувствуют трагедии не через цифры, а через персональные истории. К сожалению, мы редко посещаем на кладбищах могилы наших близких, не говоря о людях, которых мы никогда не знали. И когда мы слышим огромные цифры, то хотим от этого куда-то спрятаться. А когда мы слышим конкретную историю людей и семьи, тогда сочувствие становится более глубоким, персональные истории воспринимаются более эмоционально и близко.

– Вы когда-то упоминали историка Ярослава Грицака, который сказал, что после Второй мировой лицо Львова изменилось, потому что нацисты убили местных евреев.

– Да, об этом писал и я, и Ярослав, и другие историки. Там польское и еврейское сообщества веками жили вместе с украинским, но Гитлер и Сталин "решили" этот вопрос. Поляки были депортированы, и евреев депортировали, и украинцев. С 1939 года, когда "советы" оккупировали восточную Галичину, с 1939 по 1941 год прошлого века все сообщества подверглись репрессиям от советского режима.

А с 1941 года после убийств и депортации в лагеря смерти евреев Галичины их в этом регионе фактически не стало. И потом НКВД жестоко преследовали еще 10 лет на этих землях после войны украинских повстанцев. А после того эти территории заселили так называемые "советские люди".

Поэтому лицо Галичины, и в том числе Львова, после Второй мировой изменилось. А еврейское лицо Галичины фактически исчезло. Сейчас вызовом является сохранение культурно-материального наследия, литературы, культурных объектов как части собственной истории, что еврейская община сделала много. В частности, если мы говорим об этом регионе, то там язык идиш существовал рядом с украинским и польским. Это был язык, на котором писали стихи, признавались в любви, на котором говорило много людей.

Советских военнопленных заставляют закапывать братскую могилу после массового расстрела в Бабьем Яру, 1 октября 1941 года (фото: wikipedia.org)

Именно из-за убийств евреев сегодня язык идиш не является разговорным. Сегодняшние украинские евреи, ассимилированные советским коммунистическим режимом, также подверглись ударам по культуре, как крымские татары, как украинцы.

Украинские евреи боялись после войны сохранять свой язык. И своих детей отодвинули от этой культуры, потому что они видели, что Москва не даст дышать никому, как Москва не дает дышать нам сейчас во время нашего с вами разговора.

– Почему при Советском Союзе максимально замалчивалась трагедия Бабьего Яра? Это были преступления их врагов-нацистов.

– Хороший вопрос. Мы привыкли думать и не бояться, но диктатура коммунистическая была не менее ужасной, чем нацистская. Почему замалчивали? Потому что антисемитизм и украинофобия – это черты советского режима, и теперь – черты сегодняшнего путинского режима.

Антисемитизм был также в СССР. В нацистской Германии он был открытым, Гитлер открыто объявлял свои планы по убийству евреев. Он был государственной политикой. А в СССР антисемитизм был латентным, скрытым, как и украинофобия. Коммунистический режим ненавидел личность, и жизнь человека никогда не была ценностью. А в Украине сейчас это ценность, за эти ценности мы боремся.

Советская политика запрещала выделять евреев среди жертв всех советских людей. Я застал это время и хорошо помню, как в еврейских семьях боялись говорить о Бабьем Яре, о голоде, об арестах. Это был язык коммунистического режима – врать. Как и в современной России: ложь с утра до вечера.

Гебельс говорил: ложь, сказанная сто раз, станет правдой. И это образец для российской античеловеческой пропаганды, жертвами которой являемся сегодня мы. Так же врали о Холокосте. Было определено Сталиным не говорить о судьбах евреев. Замалчивали и о судьбе военных пленных, судьбе ромов, принудительных рабочих. Целые группы людей были выброшены из советской культуры памяти.

В книге "Жизнь и Судьба" Василий Гроссман еще в 60-е годы писал, что советский режим и нацистский являются абсолютно одинаковыми. А автору книги "Бабий Яр" Анатолию Кузнецову во время расстрелов евреев было 13-12 лет, он жил неподалеку. Он ходил и видел, как людей расстреливали. Как расстреливали тех, с кем он учился. Это был ужас. Но он помнил и ужас голода 30-х годов.

В советские времена его книгу просто изнасиловали, вырезав из нее все, что касается преступлений НКВД. Кузнецову не простили то, что он в 1969 году сбежал в Великобританию, давал там интервью, заявлял о преступлениях коммунистического режима. Я думаю, безусловно, советские спецслужбы его довели до смерти.

"Отбор" венгерских евреев в Аушвице-II-Биркенау в оккупированной Германией Польше, май-июнь 1944 года, во время последней фазы Холокоста (фото: wikipedia.org)

– Ваших троих родственников также убили в Бабьем Яру, но в семье при советской власти об этом тоже не говорили? Как вы вспоминаете те времена?

– Мое детство – это было начало 1970-х. Мой отец прошел войну. Я был последним ребенком в семье, я своих родителей помню седыми. Я сыну еще потом говорил, что в моем детстве у меня не было родителей – молодых людей. Когда я пошел в первый класс, моему отцу было 55 лет. Мама и две сестры моего отца были убиты в Бабьем Яру.

То есть своей бабушки и двух теток я никогда не видел, только на фотографиях. И дома все боялись об этом говорить, я ничего не понимал. Я в публичном пространстве – в школе, среди друзей, в институте, – об этом тоже не говорил.

Это был конфликт официальной памяти и памяти семейной. Когда есть официальная память, которая состоит только из Октябрьской революции и битвы под Сталинградом, а одновременно есть память семей, а в ней – воспоминания о Холокосте, о Голодоморе, о других ужасных преступлениях. Постепенно понял, что подростком я жил в лживой стране. Сейчас нам важно понять, что Россия во время современной войны так же хочет нас вернуть в Сибирь, в ГУЛАГ, в концлагерь, вернуть нас в ложь.

Преступления коммунистического режима, в отличие от нацистского, не были осуждены мировым сообществом, поэтому ненаказанное зло возвращается. А потом я увидел, что судьба моей семьи – это типичная судьба еврейских семей того времени, когда людей отлучали от собственной культуры, заставляли молчать.

Хотел бы подчеркнуть, что коммунистическая сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который совершили нацисты против евреев. Чем она ответственна? Тем, что с 1939 по 1941 годы, первые два года Второй мировой, советская пропаганда замалчивала преступления нацистов против евреев в Германии, в тогдашней Чехословакии, в Австрии, в Польше и затем во всех странах, которые немцы оккупировали или брали под свой контроль. Там везде первыми жуткими жертвами оккупационного режима становились евреи. Об этом газета "Правда" два года молчала.

Это значит, что евреи, украинцы в Киеве и по всей стране ничего не знали, и не эвакуировались. Они не знали, что как только немецкие войска зайдут, то они сразу будут уничтожены. И поэтому замалчивание о немецких преступлениях сталинским режимом – это соучастие в Холокосте. Первые два года Второй мировой сталинский СССР и гитлеровский Третий Рейх были союзниками, и они начали Вторую мировую. Это важно помнить.

Семья Подольских, ориентировочно 1935-1936 годы

А после Второй мировой, где благодаря миллионам жизней СССР был одним из победителей, коммунистический режим должен был сесть на скамью подсудимых рядом с нацистским, но этого не произошло. И тогда евреи попали под латентный советский антисемитизм. И боялись приходить на места, где были убиты их близкие, боялись своим детям об этом отвечать. Представьте себе, даже в 1991-1992 годах мои близкие боялись туда идти.

В начале 1990-х люди нашли в архивах документы о том, что было специальное указание из городского комитета партии внутренним войскам милиции, чтобы не позволять "лицам еврейской национальности" приближаться к территории Бабьего Яра.

В 1974 году мы пошли туда с отцом, и нам не дали пройти. Я был ребенком, не понимал этого. Он рассказал мне об этом только перед смертью. А тогда люди приходили туда, как на кладбище. Приходили к своим родителям, сестрам, братьям, женам и мужьям, детям. А советская милиция это запрещала. Не дали пройти туда и отцу. А он приходил туда к своей маме.

– Изменилось ли что-то в подходах к изучению Холокоста во время нынешней полномасштабной войны?

– Сейчас мы не можем так, как раньше, преподавать эту тему, как было до 24 февраля 2022 года. Потому что перед нами учителя, которые сами прошли оккупацию, российские тюрьмы, бегство с прифронтовых территорий. И сегодня, когда мы рассказываем, как выживали евреи в гетто во времена нацизма, у наших слушателей есть свой опыт, как они выживали под российской оккупацией. Поэтому эта тема имеет сегодня такой важный контекст.

Хочу также напомнить об общности нашей истории, и о том, что история Холокоста – это история не только евреев, но и история всей Украины. Когда-то был проект нашего центра ("Защитим память" и "Сеть памяти" – ред.), в рамках которого мы устанавливали памятные знаки жертвам Холокоста в Винницкой, Житомирской, Волынской, Ровенской, Львовской областях.

Запомнилась история, которую я услышал 10 лет назад от старых людей в селе Вахновка Липовецкого района Винницкой области. Там еврейское кладбище. На момент прихода в это село немцев, в нем жило около 800 евреев, почти всех убили.

После расстрела там остались полностью голые двое еврейских мужчин. Они пробрались в село и их приютили, но сказали, что на ночь надо потом уйти. Потому что если бы нашли еврея или еврейку в доме, то убили бы всех, кто в том доме на тот момент был. Тогда этим мужчинам евреям дали есть, дали одежду. Это была одежда тех людей, мужчин, которые в Вахновке за 10 лет до войны в 1932-м умерли от голода. А еврейские семьи в то время спасали украинские семьи.

Так в одежде людей, которые пытались выжить во время Голодомора, спасались люди уже во время Холокоста. Поэтому так ценят в мире Праведников народов мира, которые, несмотря на опасность для себя, спасали жизни других.

Коммунистическая сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который совершили нацисты против евреев, убежден историк (фото: предоставлено собеседником)

Также когда-то я записал историю семьи киевлян Волошиных. Они жили на Куреневке, где рядом на углу Петропавловской есть памятник Анатолию Кузнецову. Это был еще Киев маленьких домиков, я их еще застал в начале 70-х. Две молодые сестры отправили в Яготин за 90 километров от Киева. Там они прожили всю жизнь. За всю свою жизнь там они так никогда и не признались, что они еврейки.

Они так и умерли, под другими фамилиями, их знали в Яготине как украинских женщин. На всю жизнь они были перепуганы Бабьим Яром, и никогда, – ни в 1991-м, ни в 2001-м, ни до самой смерти – никому не говорили о своем еврейском происхождении. Вот что может сделать преступное государство против людей, когда государственная машина становится преступной, диктаторской. Мы сейчас это чувствуем, мне кажется, больше всего в мире. Потому что именно сейчас российские оккупанты здесь, на нашей земле. И поэтому мы должны бороться, чтобы не стать их жертвами.