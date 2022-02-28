Укравтодор встановлює нові знаки: Путіну рух заборонено (фото)

"Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху. Перед вами - новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено". Знак вказує ворогу: "Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть", - йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі зазначили, що з 28 лютого "дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах".

Укравтодор встановлює нові знаки (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)