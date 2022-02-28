Укравтодор встановлює нові знаки: Путіну рух заборонено (фото)

Укравтодор розробив новий знак "Окупантам рух заборонено", на якого зображена перекреслена голова президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, відповідні знаки почали встановлювати на дорогах.

Про це повідомляють на сторінці Укравтодор.

"Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху. Перед вами - новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено". Знак вказує ворогу: "Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть", - йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі зазначили, що з 28 лютого "дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах".

Укравтодор встановлює нові знаки (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)