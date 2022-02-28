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Укравтодор встановлює нові знаки: Путіну рух заборонено (фото)

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Понеділок 28 лютого 2022 22:34
Укравтодор встановлює нові знаки: Путіну рух заборонено (фото) Укравтодор встановлює нові знаки (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Тетяна Самарук

Укравтодор розробив новий знак "Окупантам рух заборонено", на якого зображена перекреслена голова президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, відповідні знаки почали встановлювати на дорогах.

Про це повідомляють на сторінці Укравтодор.

"Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху. Перед вами - новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено". Знак вказує ворогу: "Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть", - йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі зазначили, що з 28 лютого "дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах".

Укравтодор встановлює нові знаки: Путіну рух заборонено (фото)

Укравтодор встановлює нові знаки (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Раніше ми повідомляли, що Укравтодор закликав демонтувати дорожні знаки.

Також ми писали, що в Укравтодорі дали поради, як знешкодити ворожі сигнали на дорогах.

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Укравтодор
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