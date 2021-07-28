Українцям розповіли, чим загрожує нова система оцінювання знань у молодшій школі

З 1 вересня оцінювати молодші класи будуть буквами

У вітчизняному Міністерстві освіти і науки затвердили методичні рекомендації щодо нового оцінювання знань учнів 1-4 класів. З нового навчального року рівень знань і умінь школярів позначатимуть літерами: "П" означає, що учень засвоїв матеріал на початковому рівні, "С" - середній рівень знань, "Д" - достатній, а "В" - високий. Батьки в соцмережах активно обговорюють нову систему оцінювання і переживають, що діти втратять мотивацію до навчання.

Кардинальних змін не відбудеться

Директор київської школи №10 Світлана Вакуленко вважає, що насправді кардинальних змін не відбудеться.

"Ми і сьогодні оцінюємо дітей за кількома напрямками. По-перше, даємо вербальну оцінку - говоримо, що дитина засвоїла добре, що їй треба підтягнути, і вже потім даємо оцінку, яка показує об'єктивний результат. Цей результат можна показати або бальною оцінкою, або рівневою", - розповіла вона.

12 балів просто будуть розподілені між буквами: "П" - це 1, 2, 3 бали, С - 4, 5, 6 і так далі. Але дітям, які прийшли в школу після дитячих садків, де оцінок не було, на думку Світлани Вакуленко, буде комфортніше сприймати саме таку - рівневу (позначену буквами й рівнями знань) - оцінку.

Крім того, це - ще один крок до більшої конфіденційності оцінювання дітей, до якої прагне нова українська школа.

Також Світлана Вакуленко підкреслила, що школи сьогодні є автономними в даному питанні, тобто, можуть як впроваджувати рекомендації Міносвіти, так і використовувати все ту ж бальну шкалу оцінювання знань - від 1 до 12. Тому батькам панікувати точно не варто.