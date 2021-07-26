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Букви замість цифр: в Україні змінять систему оцінювання в 1-4 класах

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Київ, Понеділок 26 липня 2021 18:03
Букви замість цифр: в Україні змінять систему оцінювання в 1-4 класах Фото: в Україні змінили систему оцінок у початковій школі (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство освіти і науки (МОН) України затвердило методичні рекомендації з оцінки знань учнів 1-4 класів. Їм замінять бальну систему з цифр буками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

"Рівень результату навчання рекомендується визначати з урахуванням динаміки його (учня - ред.) досягнення і позначати літерами - "початковий" (Н), "середній" (С), "достатній" (Д), "високий" (В)", - повідомили в Міністерстві.

У відомстві зазначили, що однією з головних змін у підході до оцінки знань учнів початкової школи є вираження оцінки. "На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета / курсу запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учня/учениці з предмета вивчення, інтегрованому курсу, яка крім оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання", - уточнили в МОН.

При цьому рекомендації вводять поняття вербальної оцінки (оцінювальне судження) і рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату). Їх можна висловлювати як усно, так і письмово.

У Міністерстві рекомендували оцінювати результати навчання учнів 1-4 класів вербальною оцінкою. "Об'єктивних результатів навчання в 1-2 класах - вербальною оцінкою, в 3-4 класах - або вербальною або рівневою оцінкою за вибором закладу освіти", - уточнили у відомстві.

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